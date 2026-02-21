Mayweather chce kolejnych rekordów

Przed oficjalnym powrotem 48-letni Mayweather planuje stoczyć pokazową walkę z innym wielkim bokserem, Mike Tysonem, której data i miejsce także nie zostały jeszcze ustalone.

Reklama

Wciąż mam wszystko, czego potrzeba, aby ustanowić więcej rekordów w boksie. Wiadomo przecież, że moje nadchodzące starcie na gali z Tysonem po moją kolejną zawodową walkę, będzie się cieszyło ogromnym zainteresowaniem publiczności. Będziemy mieli widownię na całym świecie, zarobimy sporo pieniędzy - napisał pięściarz na stronie internetowej nowej organizacji.

Czwarty powrót Mayweathera

Jeżeli projekt dojdzie do skutku, będzie to czwarty powrót Amerykanina z emerytury, po wcześniejszych w latach 2007, 2015 i 2017 roku.

W zawodowej karierze Mayweather wygrał wszystkie 50 pojedynków i zdobył tytuły mistrza świata w pięciu różnych kategoriach wagowych. Ostatnią walkę o tytuł stoczył w 2015 roku z rodakiem Andre Berto, a ostatni raz oficjalnie stanął na ringu w 2017 roku, kiedy zmierzył się z gwiazdą mieszanych sztuk walki Conorem McGregorem z Irlandii. Od tego czasu wracał do rywalizacji okazjonalnie, jedynie na walki pokazowe.