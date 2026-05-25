Ukraińskie media ujawniły, ile Usyk zarobił za walkę z Verhoevenem

Usyk daleko od mistrzowskiej formy

Zwycięstwo Usyka nie jest żadnym zaskoczeniem. Pięściarz był zdecydowanym faworytem, ale eksperci podkreślają, że mistrz świata w pojedynku pod egipskimi piramidami był daleko od swojej najlepszej formy.

Nie tylko dyspozycja Usyka nie była na mistrzowskim poziomie. Ukraińskie media ujawniły kwotę, jaką zarobił na sobotniej walce ich rodak. Jest ona zdecydowanie mniejsza niż premie za pojedynki z Danielem Dubois czy Tysonem Fury.

Verhoeven zarobił cztery razy mniej od Usyka

Za pierwszą ze wspomnianych walk Usyk dostał 132 miliony dolarów, za drugą 104 mln dol. Teraz Ukrainiec aż tak wielkich pieniędzy nie dostał. Media donoszą, że na konto Usyka po pojedynku z Verhoevenem wpłynęło 40 mln dolarów. Ta suma może się powiększyć o dodatkowe 7 mln dolarów z zysków z transmisji PPV.

Rywal Usyka zarobił cztery razy mniej od Ukraińca. Verhoeven za udział w walce miał zagwarantowane 10 mln dolarów. 37-letni Holender podobnie, jak zwycięzca pojedynku dostanie dodatkową premię w wysokości 7 mln dolarów z zysków z transmisji PPV.