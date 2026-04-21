Zaskakująca porażka Szeremety. Wicemistrzyni olimpijska nie stanie na podium Pucharu Świata

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 21:05
Julia Szeremeta na pewno nie tak wyobrażała sobie swój występ w zawodach Pucharu Świata w brazylijskim Foz do Iguacu. Wicemistrzyni olimpijska w boksie w kat. 57 kg w 1/8 finału doznała zaskakującej porażki 2:3 z Węgierką Vladislavą Kukhtą.

Kaczmarska lepsza od Marokanki

W składzie są trzy medalistki zeszłorocznych mistrzostw świata: złota Agata Kaczmarska (75 kg) i srebrne Szeremeta i Aneta Rygielska (60 kg). Pierwsza z nich wygrała z Marokanką Mounią Toutire 5:0 i o awans do strefy medalowej powalczy z Australijką Emmą Sue Greentree. Rygielska jeszcze czeka na swoją inauguracyjną walkę.

Durkacz wygrał z Hiszpanem

Swoje pierwsze pojedynki wygrali Damian Durkacz (70 kg) z Hiszpanem Frankiem Martinezem Bernadem 5:0 w 1/16 finału i Angelika Krysztoforska (48 kg) z Węgierką Lillą Szeleczki 5:0 w 1/8 finału. Inni Polacy jeszcze nie walczyli.

Mistrzostwa Europy najważniejszą imprezą w 2026 roku

Następne zawody PŚ odbędą się w chińskim Guijang City (15-21 czerwca), a turniej finałowy tej edycji zaplanowano w Taszkencie w Uzbekistanie (25 listopada - 2 grudnia). Najważniejszą imprezą w tym roku będą mistrzostwa Europy kobiet i mężczyzn, które odbędą się w Sofii w dniach 15-26 września.

