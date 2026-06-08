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Lekarz przekazał najnowsze informacje o zdrowiu Eriksena. Piłkarz zasłabł w trakcie meczu

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 11:09
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Lekarz przekazał najnowsze informacje o zdrowiu Eriksena. Piłkarz zasłabł w trakcie meczu
Lekarz przekazał najnowsze informacje o zdrowiu Eriksena. Piłkarz zasłabł w trakcie meczu/PAP/EPA
Christian Eriksen, który zasłabł na boisku w trakcie meczu z Ukrainą, noc spędził w szpitalu, ale lekarz reprezentacji zapewnił, że czuje się dobrze. "Jest z rodziną i w dobrym nastroju" - przekazał Morten Boesen, cytowany w komunikacie federacji (DBU).

Eriksen szybko odzyskał przytomność

34-letni Eriksen zasłabł w trakcie drugiej połowy towarzyskiej potyczki z Ukrainą w Odense. Upadł na murawę około 65. minuty gry, przy stanie 2:1 dla gospodarzy. Na zdjęciach widać, że chwilę wcześniej trzymał się za klatkę piersiową. Po akcji służb zawodnik szybko odzyskał przytomność, zszedł z boiska o własnych siłach, ale spotkanie zakończono.

Eriksen znów zasłabł na boisku. Dramat Duńczyka podczas meczu z Ukrainą
Eriksen znów zasłabł na boisku. Dramat Duńczyka podczas meczu z Ukrainą

Rozmawiałem z Christianem rano i czuje się dobrze. Jest z rodziną i w dobrym nastroju. Oczekuje się, że wkrótce zostanie wypisany ze szpitala i będzie mógł wrócić do domu - poinformował Boesen.

Eriksen drugi raz w karierze zasłabł na boisku

To nie pierwszy taki przypadek w karierze Eriksena. W czerwcu 2021, w trakcie spotkania mistrzostw Europy z Finlandią w Kopenhadze, nagle zasłabł i był reanimowany na murawie. Po kilku minutach odzyskał przytomność, a następnie trafił do szpitala. Wszczepiono mu później kardiowerter-defibrylator (ICD) i wrócił do zdrowia.

Doświadczony pomocnik musiał jednak, z powodu obowiązujących we Włoszech przepisów, rozwiązać kontrakt z Interem Mediolan i po kilku miesiącach przerwy kontynuował karierę w Anglii. W styczniu 2022 roku podpisał kontrakt z Brentfordem, od sezonu 2022/23 grał w Manchesterze United, a od września 2025 jest zawodnikiem niemieckiego VfL Wolfsburg.

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Źródło PAP
Tematy: lekarzchristian erikseneriksenpiłka nożn
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Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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