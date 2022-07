Eriksen od lutego jest piłkarzem Brentfordu, wcześniej bronił barw Interu Mediolan. Nie mógł jednak kontynuować kariery w zespole z Mediolanu, bo przepisy w tym kraju nie pozwalają na grę z rozrusznikiem serca. Wszczepiono mu go w konsekwencji ataku serca podczas meczu fazy grupowej mistrzostw Europy 12 czerwca 2021 roku z Finlandią.

W poniedziałek, 4 lipca media angielskie poinformowały, że Duńczyk doszedł do słownego porozumienia z Manchesterem United i zwiąże się z klubem trzyletnim kontraktem. Najpierw musi jednak przejść badania medyczne, które potwierdzą, czy jest zdolny do gry.

W Manchesterze Eriksen dołączy do Erika Ten Haga, byłego trenera Ajaxu Amsterdam, w którym duński piłkarz występował przed przeniesieniem się do Premier League. Duńczyk jest pierwszą nową twarzą w zespole "Czerwonych Diabłów", która przejdzie do klubu w letnim okienku transferowym. Do tej pory zostało ono zdominowane przez odejścia - przede wszystkim Paula Pogby, ale także prawdopodobnie Cristiano Ronaldo, który według "The Times" poprosił klub o zgodę na zakończenie współpracy.