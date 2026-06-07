Eriksen znów zasłabł na boisku. Dramat Duńczyka podczas meczu z Ukrainą

Eriksen odzyskał przytomność

34-letni Eriksen upadł na murawę około 65. minuty. Służby medyczne szybko zajęły się piłkarzem, a zawodnicy otoczyli kolegę z drużyny. Po kilku minutach na trybunach rozległy się brawa.

Christian Eriksen collapsed again :( pic.twitter.com/TJ7Rl3bT1w — Tomáš Sobotovič (@Sobo_obost) June 7, 2026

Christian jest przytomny i czuje się dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności - poinformowała duńska federacja w oświadczeniu na portalu X, dodając, że mecz z Ukrainą został odwołany (przy stanie 2:1 dla Danii).

Eriksen ma wszczepiony kardiowerter-defibrylator

Eriksen w czerwcu 2021 roku, w trakcie spotkania mistrzostw Europy z Finlandią w Kopenhadze, nagle zasłabł i był reanimowany na murawie. Po kilku minutach odzyskał przytomność, a następnie trafił do szpitala. Wszczepiono mu kardiowerter-defibrylator (ICD) i piłkarz wrócił do zdrowia.

Musiał jednak, z powodu obowiązujących we Włoszech przepisów, rozwiązać kontrakt z Interem Mediolan i po kilku miesiącach przerwy kontynuował karierę w Anglii. W styczniu 2022 roku podpisał kontrakt z Brentfordem, od sezonu 2022/23 grał w Manchesterze United, a od września 2025 jest zawodnikiem niemieckiego VfL Wolfsburg.