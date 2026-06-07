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Eriksen znów zasłabł na boisku. Dramat Duńczyka podczas meczu z Ukrainą

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
wczoraj, 21:25
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Eriksen znów zasłabł na boisku. Dramat Duńczyka podczas meczu z Ukrainą
Eriksen znów zasłabł na boisku. Dramat Duńczyka podczas meczu z Ukrainą/PAP/EPA
Christian Eriksen w 2021 roku podczas mistrzostw Europy w trakcie meczu z Finlandią zasłabł na boisku. Dziś historia się powtórzyła. Reprezentant Danii stracił przytomność na murawie w drugiej połowie towarzyskiej potyczki z Ukrainą w Odense. Po dramatycznym wydarzeniu spotkanie zakończono.

Eriksen odzyskał przytomność

34-letni Eriksen upadł na murawę około 65. minuty. Służby medyczne szybko zajęły się piłkarzem, a zawodnicy otoczyli kolegę z drużyny. Po kilku minutach na trybunach rozległy się brawa.

Christian jest przytomny i czuje się dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności - poinformowała duńska federacja w oświadczeniu na portalu X, dodając, że mecz z Ukrainą został odwołany (przy stanie 2:1 dla Danii).

Eriksen ma wszczepiony kardiowerter-defibrylator

Eriksen w czerwcu 2021 roku, w trakcie spotkania mistrzostw Europy z Finlandią w Kopenhadze, nagle zasłabł i był reanimowany na murawie. Po kilku minutach odzyskał przytomność, a następnie trafił do szpitala. Wszczepiono mu kardiowerter-defibrylator (ICD) i piłkarz wrócił do zdrowia.

Musiał jednak, z powodu obowiązujących we Włoszech przepisów, rozwiązać kontrakt z Interem Mediolan i po kilku miesiącach przerwy kontynuował karierę w Anglii. W styczniu 2022 roku podpisał kontrakt z Brentfordem, od sezonu 2022/23 grał w Manchesterze United, a od września 2025 jest zawodnikiem niemieckiego VfL Wolfsburg.

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnachristian eriksenzasłabnięciestracić przytomność
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Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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