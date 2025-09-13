Szeremeta w drodze do finału leżała na deskach

Szeremeta w pierwszej rundzie mistrzostw świata miała tzw. wolny los. W drugiej zmierzyła się Chinką Yan Cai. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża wygrała bez żadnych problemów. Przewaga szybkości Polki była bardzo wyraźna, która wygrała wszystkie rundy.

W ćwierćfinale na drodze polskiej pięściarki stanęła Karina Ibragimowa. Szeremeta już na samym początku walki "leżała na deskach". Srebrna medalistka igrzysk z Paryża szybko się pozbierała i w kolejnych dwóch rundach odwróciła losy pojedynku. Dzięki temu pokonała zawodniczkę z Kazachstanu i awansowała do półfinału.

W nim zmierzyła się z Valerią Arboledą Mendozą. Polka wygrała dwie pierwsze rundy. Kolumbijka lepsza okazała w trzecim starciu, to jednak nie zmieniło losów walki. Sędziowie ogłosili zwycięstwo Szeremety i nasza pięściarka stanęła przed szansą zdobycia mistrzowskiego tytułu.

Szeremeta w finale przegrała znacznie wyższą rywalkę

W finale Szeremeta skrzyżowała rękawice z Hinduską Jaismine Jaismine. 22-latka jak zwykle weszła na ring tanecznym krokiem. Rywalka nad naszą pięściarką miała znaczną przewagę wzrostu i tym samym zasięgu ramion.

Szeremeta w pierwszej rundzie dobrze skracała dystans i trafiała przeciwniczkę. Szybkość i dynamika były po jej stronie. Sędziowie zdecydowali, że to starcie minimalnie wygrała Polka.

W kolejnej odsłownie pojedynku obie zawodniczki nadal toczyły zacięty bój. Stojąca na dobrym poziomie technicznym druga runda dostarczyła sporo emocji i zakończyła się zwycięstwem Azjatki.

W ostatnim starciu Polka i Hinduska nie odpuszczały. Po ostatnim gongu trenerzy w obu narożnikach podnieśli do góry ręce w geście zwycięstwa. Sędziowie ostatecznie zdecydowali, że trzecią rundę wygrałaJaismine i tym samym to ona zdobyła złoty medal.