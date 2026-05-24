Dziennik Gazeta Prawana logo

Usyka nadal niepokonany. Pod egipskimi piramidami wygrał przez nokaut w 11. rundzie

oprac. Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:53
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Usyka nadal niepokonany. Pod egipskimi piramidami wygrał przez nokaut w 11 rundzie
Usyka nadal niepokonany. Pod egipskimi piramidami wygrał przez nokaut w 11 rundzie/East News
Ołeksandr Usyk nadal jest niepokonany na zawodowym ringu. Ukrainiec pod piramidami w egipskiej Gizie obronił pasy WBC i WBA w wadze ciężkiej. Mistrz świata pokonał przez nokaut w 11. rundzie byłego kickboksera Rico Verhoevena. Holender walczył nadspodziewanie dobrze i napsuł sporo krwi faworyzowanemu pięściarzowi.

Verhoeven wcześniej stoczył tylko jedną walkę

Była to pierwsza walka 39-letniego Usyka od lipca zeszłego roku, kiedy na londyńskim stadionie Wembley pokonał przez nokaut w piątej rundzie Brytyjczyka Daniela Duboisa i po raz drugi został niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej, będąc posiadaczem pasów: WBA, IBF, WBC oraz WBO, którego kilka miesięcy później się zrzekł.

Dwa lata młodszy Verhoeven w zeszłym roku zakończył karierę kickboksera z bilansem 66 wygranych w 76 pojedynkach. Przez wiele lat dzierżył tytuł mistrza. Jedyną do tej pory stricte bokserską walkę stoczył w 2014 roku, kiedy znokautował Węgra Janosa Finferę. Na miejsce pojedynku wybrano okolice słynnych piramid w Gizie, które są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO piramidy w Gizie.

Sędzia niemal równo z gongiem przerwał walkę

Przebieg toczonej w pięknej scenerii walki był zaskakujący dla wszystkich, a najbardziej dla tych, którzy przewidywali jednostronną potyczkę. Już od pierwszych minut Verhoeven spisywał się nadspodziewanie dobrze. Walczył bez kalkulacji, ale i bez respektu dla utytułowanego rywala. Długimi chwilami to on był stroną dominującą, a Ukrainiec nie mógł na niego znaleźć sposobu.

Przełom nastąpił w końcówce przedostatniego, 11. starcia, kiedy atakujący z impetem Usyk trafił podbródkowym, po którym Holender był liczony. Gdy wydawało się, że Verhoeven - mimo gradu ciosów - przetrwa do końca rundy, sędzia ringowy niemal równo z gongiem zdecydował się przerwać pojedynek, co oznaczało zwycięstwo czempiona przez nokaut. Holender i jego sztab przyjęli decyzję z wyraźną złością. Komentatorzy byli zgodni, że sensacja wisiała na włosku.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: pięściarzOłeksandr Usykboksusyk
Powiązane
Ołeksandr Usyk i Daniel Dubois 19 lipca na Wembley zawalczą o cztery mistrzowskie pasy
Ołeksandr Usyk i Daniel Dubois 19 lipca na Wembley zawalczą o cztery mistrzowskie pasy
Tyson Fury i Oleksandr Usyk
Usyk obronił pasy mistrza świata wagi ciężkiej. Fury znów przegrał
Wołodymyr Zełenski
Zełenski i Kliczko gratulują Usykowi. "Zwycięstwo, chwała Ukrainie!"
Fury trzeci raz wejdzie do ringu Usykiem. Brytyjczyk podał datę walki
Fury trzeci raz wejdzie do ringu Usykiem. Brytyjczyk podał datę walki
Ołeksandr Usyk zaliczył wielką wpadkę. Wykorzystała to rosyjska propaganda
Ołeksandr Usyk zaliczył wielką wpadkę. Wykorzystała to rosyjska propaganda
oprac. Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUsyka nadal niepokonany. Pod egipskimi piramidami wygrał przez nokaut w 11. rundzie »
Zobacz
|
Pieczka
Cytat dnia. Franciszek Pieczka. "Życie jest krótkie, a człowiek..."
Osoba robiąca smartfonem zdjęcie samochodu Mazda CX-5 na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, fotografowanie radia w samochodzie przez szybę
22 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie "czarny piątek" dla kierowców
24.05.2026 r. to niedziela handlowa czy nie - gdzie można zrobić pilne albo duże zakupy
Niedziela handlowa 24.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 24 maja czy tylko Żabka?
samolot
Wszystkie loty odwołane. Brytyjska linia lotnicza ogłasza upadłość
Miedziano-czerwona elektryczna Toyota C-HR+ pokryta kroplami deszczu, zaparkowana na brukowanym podjeździe. Widoczny pas przedni nowoczesnego SUV-a z logo Toyoty i wąskimi reflektorami LED
Polacy kupują 397 aut dziennie. Nowa Toyota ośmiesza cenniki konkurencji
Szpak
Michał Szpak nie wystąpił w Sopocie. Wiadomo, co się stało
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj