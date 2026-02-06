Usyk stanął do zdjęcia z Rosjanami

Usyk 31 stycznia zameldował się w nowojorskiej Madison Square Garden. Ukrainiec na żywo oglądał walkę Shakura Stevensona z Teofimo Lopezem o mistrzowski pas federacji WBO w wadze super lekkiej.

W trakcie gali Usyk wszedł do ringu i zrobił sobie na nim wspólne zdjęcie Giennadijem Gołowkinem, Connorem Bennem, Dmitrijem Biwołem i Arturem Beterbijewem. Ostatni dwaj wymienieni to rosyjscy pięściarze.

Rosyjska propaganda wykorzystała Usyka

Fotografia niemal od razu obiegła internet i wywołała spore oburzenie w Ukrainie. Rodacy Usyka delikatnie mówiąc nie są zadowoleni, że ich idol i bohater narodowy staje do zdjęć z przedstawicielami kraju agresora.

Nieprzemyślane zachowanie Usyka wykorzystali też Rosjanie do swojej propagandy. Tamtejsze media zamieściły wspomniane zdjęcie i podpisały je "jedności Rosjan i Ukraińców".