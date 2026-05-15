Sankcje na Rosjan i Białorusinów zniesione. Mogą startować pod swoimi flagami

Rosjanie i Białorusini wysłuchają swojego hymnu

Sportowcy z obu krajów, jak sprecyzowała Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza, mogą "startować bez ograniczeń" w jej zawodach, nosząc stroje z symbolami narodowymi. W przypadku zwycięstw wysłuchają hymnu swojego kraju.

MKOl dał zielone światło

Decyzja UWW jest częściowo następstwem niedawnego komunikatu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który 7 maja zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych, otwierając im drogę do powrotu m.in. na igrzyska. Sankcje wprowadzono po zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Jednocześnie MKOl poinformował jednak, że zniesienie ograniczeń nie dotyczy rosyjskich sportowców. Mogą oni startować w zawodach międzynarodowych - jak dotychczas - tylko pod neutralną flagą, indywidualnie i pod warunkiem, że nie wspierali aktywnie konfliktu.