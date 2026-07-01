Tysona Fury poznał najbliższego rywala. To niedoszły przeciwnik prezydenta Karola Nawrockiego

Fury zdecydowanym faworytem
Wach, legitymujący się rekordem 39-13, 20 KO jest skazywany na porażkę. Zdecydowanym faworytem rywalizacji będzie Fury. Brytyjczyk w swoim dorobku ma 35-2-1, 24 KO.
Polak przegrał swoją ostatnią walkę. 25 marca w Budapeszcie zmierzył się z 34-letnim Ukraińcem Wiktorem Wychrystem i uległ mu przez jednogłośną decyzję sędziów.
Fury szykuje się do walki Joshuą
Dla 37-letniego Brytyjczyka pojedynek z Wachem ma być etapem przygotowań do walki ze swoim rodakiem Anthonym Joshuą. Do tego starcia ma dojść pod koniec roku.
O walce Wacha z Furym poinformowały m.in. "The Independent" i Sky Sports. Ma się odbyć na stadionie w miejscowości Pattaya. Cieszę się, że to wydarzenie będzie miało miejsce w Pattayi, części świata, która jest dla mnie szczególna. Jestem w pełni skoncentrowany na przygotowaniu na walkę z trudnym rywalem i postaram się, żeby do tej walki przystąpiła najlepsza wersja Tysona Fury'ego - powiedział sam o sobie Brytyjczyk.
Fury zapewni widowisko w walce z Wachem
Promotor brytyjskiego pięściarza, Frank Warren dodał, że "świat boksu jest lepszy, kiedy jest w nim Tyson Fury" i wyraził zadowolenie, że będzie można obejrzeć go na ringu w lipcu. Tyson jest w świetnej formie i całkowicie skoncentrowany na stworzeniu dobrego widowiska przeciwko Mariuszowi Wachowi. To prawdziwa światowa gwiazda - powiedział Warren.
Terminu walki byłych mistrzów świata Fury'ego z Joshuą jeszcze nie ustalono. Wstępnie zaplanowano ją na listopad.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.