Tysona Fury poznał najbliższego rywala. To niedoszły przeciwnik prezydenta Karola Nawrockiego

Fury zdecydowanym faworytem

Wach, legitymujący się rekordem 39-13, 20 KO jest skazywany na porażkę. Zdecydowanym faworytem rywalizacji będzie Fury. Brytyjczyk w swoim dorobku ma 35-2-1, 24 KO.

Polak przegrał swoją ostatnią walkę. 25 marca w Budapeszcie zmierzył się z 34-letnim Ukraińcem Wiktorem Wychrystem i uległ mu przez jednogłośną decyzję sędziów.

Fury szykuje się do walki Joshuą

Dla 37-letniego Brytyjczyka pojedynek z Wachem ma być etapem przygotowań do walki ze swoim rodakiem Anthonym Joshuą. Do tego starcia ma dojść pod koniec roku.

O walce Wacha z Furym poinformowały m.in. "The Independent" i Sky Sports. Ma się odbyć na stadionie w miejscowości Pattaya. Cieszę się, że to wydarzenie będzie miało miejsce w Pattayi, części świata, która jest dla mnie szczególna. Jestem w pełni skoncentrowany na przygotowaniu na walkę z trudnym rywalem i postaram się, żeby do tej walki przystąpiła najlepsza wersja Tysona Fury'ego - powiedział sam o sobie Brytyjczyk.

Fury zapewni widowisko w walce z Wachem

Promotor brytyjskiego pięściarza, Frank Warren dodał, że "świat boksu jest lepszy, kiedy jest w nim Tyson Fury" i wyraził zadowolenie, że będzie można obejrzeć go na ringu w lipcu. Tyson jest w świetnej formie i całkowicie skoncentrowany na stworzeniu dobrego widowiska przeciwko Mariuszowi Wachowi. To prawdziwa światowa gwiazda - powiedział Warren.

Terminu walki byłych mistrzów świata Fury'ego z Joshuą jeszcze nie ustalono. Wstępnie zaplanowano ją na listopad.