Legia straciła napastnika. Jean-Pierre Nsame podpisał kontrakt z nowym pracodawcą

Pogoń skorzystała na opieszałości Legii

Nsame w stolicy spędził dwa lata. Z Legią zdobył Puchar Polski i Superpuchar Polski w 2025 roku. Łącznie w barwach "Wojskowych" rozegrał 28 meczów, zdobył 12 bramek i zaliczył jedną asystę. Wcześniej występował m.in. w Young Boys Berno i Como 1907.

Od teraz Nsame będzie reprezentował Pogoń, mimo że trener Legii Marek Papszun chciał żeby piłkarz został przy Łazienkowskiej. Jednak warszawski klub nie mógł się zdecydować jaki kontrakt zaproponować Kameruńczykowi. Na opieszałości legionistów skorzystali "Portowcy"

Przywitajcie się z naszym nowym Portowcem 🤳#NSAME2027 pic.twitter.com/DYOj27q6tU — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) June 23, 2026

Pogoń ma nowego trenera

Pogoń dziś ogłosiła nie tylko transfer Nsame. Tego dnia klub ze Szczecina poinformował, że nowym trenerem drużyny został Oscar Garcia.

Hiszpan ostatnio pracował w Ajaksie Amsterdam. W Pogoni zastąpił zwolnionego w poniedziałek Thomasa Thomasberga.