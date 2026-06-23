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Legia straciła napastnika. Jean-Pierre Nsame podpisał kontrakt z nowym pracodawcą

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 19:21
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Legia straciła napastnika. Jean-Pierre Nsame podpisał kontrakt z nowym pracodawcą
Legia straciła napastnika. Jean-Pierre Nsame podpisał kontrakt z nowym pracodawcą/Shutterstock
Jean-Pierre Nsame nie chciał już czekać aż Legia Warszawa zdecyduje się z nim podpisać nowy kontrakt. Kameruńczyk skorzystał z oferty Pogoni Szczecin. 33-letni napastnik związał się z "Portowcami" roczną umową, z opcją jej przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Pogoń skorzystała na opieszałości Legii

Nsame w stolicy spędził dwa lata. Z Legią zdobył Puchar Polski i Superpuchar Polski w 2025 roku. Łącznie w barwach "Wojskowych" rozegrał 28 meczów, zdobył 12 bramek i zaliczył jedną asystę. Wcześniej występował m.in. w Young Boys Berno i Como 1907.

Od teraz Nsame będzie reprezentował Pogoń, mimo że trener Legii Marek Papszun chciał żeby piłkarz został przy Łazienkowskiej. Jednak warszawski klub nie mógł się zdecydować jaki kontrakt zaproponować Kameruńczykowi. Na opieszałości legionistów skorzystali "Portowcy"

Pogoń ma nowego trenera

Pogoń dziś ogłosiła nie tylko transfer Nsame. Tego dnia klub ze Szczecina poinformował, że nowym trenerem drużyny został Oscar Garcia.

Hiszpan ostatnio pracował w Ajaksie Amsterdam. W Pogoni zastąpił zwolnionego w poniedziałek Thomasa Thomasberga.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: legia warszawaJean-Pierre NsameLegia
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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