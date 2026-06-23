Dziennik Gazeta Prawana logo

Wiemy, kiedy i gdzie odbędzie się mecz o Superpuchar. PZPN podał datę i miejsce

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 17:51
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Wiemy, kiedy i gdzie odbędzie się mecz o Superpuchar. PZPN podał datę i miejsce
Wiemy, kiedy i gdzie odbędzie się mecz o Superpuchar. PZPN podał datę i miejsce/Shutterstock
PZPN po obradach zarządu poinformował, że mecz o piłkarski Superpuchar Polski z udziałem mistrza Lecha Poznań i zdobywcy pucharu kraju Górnika Zabrze odbędzie się 16 lipca na stadionie w stolicy Wielkopolski. Początek spotkania o godz. 20.45.

PZPN chciał zerwać z tradycją

Początkowo PZPN planował zorganizować mecz o Superpuchar na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. W ten sposób zerwana zostałaby tradycja, że spotkanie o to trofeum rozgrywane jest na stadionie mistrza kraju.

Pomysł PZPN nie spotkał się z entuzjazmem. Dlatego ostatecznie piłkarska centrala wycofała się ze swoich planów.

Pierwszy Superpuchar dla Lechii

Pierwszy mecz o Superpuchar odbył się w 1983 roku, trofeum zdobyła wówczas Lechia Gdańsk. Przed rokiem triumfowała Legia Warszawa. Najwięcej sukcesów - po sześć - mają na koncie właśnie stołeczny klub oraz Lech.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: piłka nożnaPZPNsuperpuchar
Powiązane
Pogoń Szczecin ma nowego trenera. Ostatnio prowadził Ajax Amsterdam
Pogoń Szczecin ma nowego trenera. Ostatnio prowadził Ajax Amsterdam
Thomasberg zwolniony z Pogoni. "Decyzja została podjęta w najlepszym interesie klubu"
Thomasberg zwolniony z Pogoni. "Decyzja została podjęta w najlepszym interesie klubu"
Tomasz Kaczmarek nowym trenerem piłkarzy Radomiaka Radom
Tomasz Kaczmarek nowym trenerem piłkarzy Radomiaka Radom
oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMundial 2026. Wiadomo, kto wręczy trofeum zwycięzcy mistrzostw świata. Szef FIFA podał nazwisko »
Zobacz
|
Trudny quiz z geografii Polski pokonuje już na start. Wynik 18/18 tylko dla orłów
Trudny quiz z geografii Polski pokonuje już na start. Wynik 18/18 tylko dla orłów
Nowy, oliwkowozielony elektryczny SUV Suzuki e-Vitara z czarnym dachem, ujęcie z przodu pod kątem, zaparkowany na drodze pod zachmurzonym niebem
Nowe Suzuki już w Polsce. Ma 184 KM, 10 lat gwarancji i kosztuje znacznie mniej niż rywale
Zbliżenie z góry na dłoń wkładającą zielony pistolet paliwowy do wlewu pomarańczowego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na polskich stacjach. Po 22 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Merci,Finest,Selection,Chocolate,Boxes,Displayed,On,Supermarket,Shelf,With
Popularny słodycz za darmo w Biedronce. Idealny prezent na Dzień Ojca
pieniądze, emerytura, senior
10 tys. zł na dziecko od 1 września. Wypłacane niezależnie od dochodu. Trzeba tylko złożyć wniosek
Stanisław Wziątek
Amerykańska baza w Polsce. Gdzie najlepiej ją ulokować? MON wskazało konkretne miasto
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj