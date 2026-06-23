Wiemy, kiedy i gdzie odbędzie się mecz o Superpuchar. PZPN podał datę i miejsce

PZPN chciał zerwać z tradycją
Początkowo PZPN planował zorganizować mecz o Superpuchar na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. W ten sposób zerwana zostałaby tradycja, że spotkanie o to trofeum rozgrywane jest na stadionie mistrza kraju.
Pomysł PZPN nie spotkał się z entuzjazmem. Dlatego ostatecznie piłkarska centrala wycofała się ze swoich planów.
Pierwszy Superpuchar dla Lechii
Pierwszy mecz o Superpuchar odbył się w 1983 roku, trofeum zdobyła wówczas Lechia Gdańsk. Przed rokiem triumfowała Legia Warszawa. Najwięcej sukcesów - po sześć - mają na koncie właśnie stołeczny klub oraz Lech.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.