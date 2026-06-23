Wiemy, kiedy i gdzie odbędzie się mecz o Superpuchar. PZPN podał datę i miejsce

PZPN chciał zerwać z tradycją

Początkowo PZPN planował zorganizować mecz o Superpuchar na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. W ten sposób zerwana zostałaby tradycja, że spotkanie o to trofeum rozgrywane jest na stadionie mistrza kraju.

Pomysł PZPN nie spotkał się z entuzjazmem. Dlatego ostatecznie piłkarska centrala wycofała się ze swoich planów.

Pierwszy Superpuchar dla Lechii

Pierwszy mecz o Superpuchar odbył się w 1983 roku, trofeum zdobyła wówczas Lechia Gdańsk. Przed rokiem triumfowała Legia Warszawa. Najwięcej sukcesów - po sześć - mają na koncie właśnie stołeczny klub oraz Lech.