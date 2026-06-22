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Tomasz Kaczmarek nowym trenerem piłkarzy Radomiaka Radom

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 20:52
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Tomasz Kaczmarek nowym trenerem piłkarzy Radomiaka Radom
Tomasz Kaczmarek nowym trenerem piłkarzy Radomiaka Radom/Shutterstock
Piłkarze Radomiaka Radom mają nowego trenera. Tomasz Kaczmarek zastąpił na tym stanowisku Bruno Baltazara, z którym rozwiązano kontrakt za porozumieniem stron. Szkoleniowiec związał się z klubem kontraktem ważnym do 30 czerwca 2029 roku.

Kaczmarek trenerską karierę zaczynał w Niemczech

Nowy trener Radomiaka urodził się 20 września 1984 roku we Wrocławiu, jednak od dziewiątego roku życia mieszkał w Niemczech. Jest absolwentem Deutsche Sporthochschule w Kolonii oraz Akademii im. Hennesa Weisweilera.

Swoją karierę szkoleniową rozpoczął w 2011 roku w Bonner SC. Wkrótce potem dołączył do sztabu reprezentacji Egiptu jako asystent Boba Bradleya. Następnym etapem jego kariery była praca w szwedzkim Stabaek Fotball, gdzie również pełnił funkcję asystenta amerykańskiego szkoleniowca.

W 2015 roku Kaczmarek rozpoczął samodzielną pracę w Niemczech. Prowadził kolejno Viktorię Koeln, Stuttgarter Kickers oraz Fortunę Koeln.

Kaczmarek ostatnio pracował w Holandii

Kaczmarek na początku 2020 roku powrócił do Polski, obejmując funkcję asystenta Kosty Runjaica w Pogoni Szczecin. Po ponad półtorarocznej pracy w sztabie szczecińskiego klubu został pierwszym trenerem Lechii Gdańsk. W sezonie 2021/2022 poprowadził zespół do czwartego miejsca w ekstraklasie, co zapewniło udział w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA. Lechia wyeliminowała wówczas Akademiję Pandev z Macedonii Północnej, a następnie zakończyła rywalizację na drugiej rundzie po przegranym dwumeczu z Rapidem Wiedeń.

W kwietniu 2023 roku Kaczmarek objął holenderski FC Den Bosch, występujący na zapleczu Eredivisie, gdzie pracował przez blisko rok. Następnie przeniósł się do NAC Breda, w którym od lipca 2024 roku pełnił funkcję asystenta Carla Hoefkensa. W sztabie holenderskiego klubu spędził dwa sezony.

Wieczysta pierwszym rywalem Radomiaka

Kaczmarek zastąpił Portugalczyka Baltazara, który prowadził zespół w ośmiu ostatnich meczach. W poprzednim sezonie Radomiak, który zakończył na dziesiątym miejscu, miał aż czterech trenerów. Oprócz Baltazara byli to: Joao Henriques, Goncalo Feio i Kiko Ramirez.

Radomiak nowe rozgrywki rozpocznie 24 lipca. Na własnym stadionie zmierzy się z Wieczystą Kraków.

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Źródło PAP
Tematy: radomiak radomtrenerTomasz Kaczmarek
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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