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Motor zwolnił Stolarskiego. Misiura nowym trenerem piłkarzy z Lublina

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 19:25
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Motor zwolnił Stolarskiego. Misiura nowym trenerem piłkarzy z Lublina
Motor zwolnił Stolarskiego. Misiura nowym trenerem piłkarzy z Lublina/Shutterstock
Mariusz Misiura we wtorek rozstał się z Wisłą Płock. Dziś związał się z nowym pracodawcą. 45-letni szkoleniowiec od teraz będzie prowadził piłkarzy Motoru Lublin. W tej roli zastąpił zwolnionego Mateusza Stolarskiego.

Stolarski po dwóch latach stracił pracę w Motorze

W Motorze trwają letnie porządki. Już wcześniej klub z Lublina pożegnał się z aż 10. piłkarzami. Dziś pracę stracił trener. Stolarski został zwolniony po dwóch latach. To on wprowadził drużynę do Ekstrakalasy. W pierwszym sezonie Motor pod jego wodzą zajął siódme miejsce, które było najwyższym w historii klubu. Minione rozgrywki Lublinianie zakończyli na 12. pozycji. 33-letni szkoleniowiec prowadził zespół w 82 meczach, w których drużyna odniosła 30 zwycięstw, 24-krotnie zremisował i doznał 28 porażek.

Misiura do Lublina przeniósł się z Płocka

Miejsce Stolarskiego na ławce lubelskiej ekipy zajmie Misiura. 45-letni szkoleniowiec we wtorek rozstał się z Wisłą Płock.

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Misiura trenerem "Nafciarzy" był od 1 czerwca 2024. W 2025 roku po barażach awansował z nią do Ekstraklasy. Rundę jesienną ostatniego sezonu jego zespół zakończył na pierwszej pozycji, a na finiszu uplasował się na ósmym miejscu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: piłka nożnaekstraklasatrenermotor lublin
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Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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