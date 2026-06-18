Motor zwolnił Stolarskiego. Misiura nowym trenerem piłkarzy z Lublina

Stolarski po dwóch latach stracił pracę w Motorze

W Motorze trwają letnie porządki. Już wcześniej klub z Lublina pożegnał się z aż 10. piłkarzami. Dziś pracę stracił trener. Stolarski został zwolniony po dwóch latach. To on wprowadził drużynę do Ekstrakalasy. W pierwszym sezonie Motor pod jego wodzą zajął siódme miejsce, które było najwyższym w historii klubu. Minione rozgrywki Lublinianie zakończyli na 12. pozycji. 33-letni szkoleniowiec prowadził zespół w 82 meczach, w których drużyna odniosła 30 zwycięstw, 24-krotnie zremisował i doznał 28 porażek.

Motor Lublin zakończył współpracę z trenerem Mateuszem Stolarskim.



Trenerze, dziękujemy za wszystko!



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Misiura do Lublina przeniósł się z Płocka

Miejsce Stolarskiego na ławce lubelskiej ekipy zajmie Misiura. 45-letni szkoleniowiec we wtorek rozstał się z Wisłą Płock.

Misiura trenerem "Nafciarzy" był od 1 czerwca 2024. W 2025 roku po barażach awansował z nią do Ekstraklasy. Rundę jesienną ostatniego sezonu jego zespół zakończył na pierwszej pozycji, a na finiszu uplasował się na ósmym miejscu.