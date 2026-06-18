Motor zwolnił Stolarskiego. Misiura nowym trenerem piłkarzy z Lublina

Stolarski po dwóch latach stracił pracę w Motorze
W Motorze trwają letnie porządki. Już wcześniej klub z Lublina pożegnał się z aż 10. piłkarzami. Dziś pracę stracił trener. Stolarski został zwolniony po dwóch latach. To on wprowadził drużynę do Ekstrakalasy. W pierwszym sezonie Motor pod jego wodzą zajął siódme miejsce, które było najwyższym w historii klubu. Minione rozgrywki Lublinianie zakończyli na 12. pozycji. 33-letni szkoleniowiec prowadził zespół w 82 meczach, w których drużyna odniosła 30 zwycięstw, 24-krotnie zremisował i doznał 28 porażek.
Misiura do Lublina przeniósł się z Płocka
Miejsce Stolarskiego na ławce lubelskiej ekipy zajmie Misiura. 45-letni szkoleniowiec we wtorek rozstał się z Wisłą Płock.
Misiura trenerem "Nafciarzy" był od 1 czerwca 2024. W 2025 roku po barażach awansował z nią do Ekstraklasy. Rundę jesienną ostatniego sezonu jego zespół zakończył na pierwszej pozycji, a na finiszu uplasował się na ósmym miejscu.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.