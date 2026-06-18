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Kucharski nowym dyrektorem sportowym Jagiellonii Białystok

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 17:28
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Kucharski nowym dyrektorem sportowym Jagiellonii Białystok
Kucharski nowym dyrektorem sportowym Jagiellonii Białystok/East News
Jagiellonia Białystok znalazła następcę Łukasza Masłowskiego. Nowym dyrektorem sportowym klubu ze stolicy Podlasia od lipca będzie Radosław Kucharski, który przez ostatni rok pracował na tym stanowisku w Wiśle Płock.

Kucharski pracował w Wielkiej Brytanii i Grecji

Kucharski związał się z Jagiellonią do końca sezonu 2028/2029, z opcją przedłużenia. W minionym sezonie białostocki klub zakończył rozgrywki piłkarskiej Ekstraklasy na trzecim miejscu i zagra w eliminacjach Ligi Europy.

Kucharski ma za sobą doświadczenia w pracy związanej ze szkoleniem i skautingiem w Polsce, Wielkiej Brytanii i Grecji. W ostatnim czasie pracował w Wiśle Płock. To dla mnie nie tylko wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność - powiedział, cytowany w komunikacie, o podjęciu pracy w białostockim klubie.

Jagiellonia w ostatnich sezonach wypracowała bardzo wyraźną tożsamość. To zespół, który kojarzy się z odważną, atrakcyjną dla kibiców i jednocześnie skuteczną piłką. Chciałbym, aby klub nadal podążał tą drogą i rozwijał się w oparciu o te wartości. Wierzę, że właśnie taki futbol powinien być znakiem rozpoznawczym Jagiellonii - dodał Kucharski.

Jagiellonia szykuje się do okienka transferowego

Jak podkreślił Maciej Szymański, dyrektor zarządzający tego klubu, kilkuletni kontrakt Radosława Kucharskiego to sygnał o stabilizacji i długofalowym planowaniu strategii rozwoju Jagiellonii. Dodał, że nowy dyrektor spełnia takie kryteria, jak międzynarodowe doświadczenie i gra o najwyższe cele.

Przed nami wyzwania związane z letnim okienkiem transferowym i przygotowaniem kadry na eliminacje do europejskich pucharów. Zdolności rekrutacyjne Radosława Kucharskiego oraz jego umiejętność skutecznego poruszania się na różnych rynkach będą kluczowe w kontekście nadchodzącego okienka transferowego - dodał.

Również przewodniczący Rady Nadzorczej SSA Jagiellonia Białystok Wojciech Strzałkowski zwrócił uwagę, że Kucharski ma szerokie kontakty międzynarodowe oraz udokumentowane doświadczenie w budowaniu "kadr zdolnych do walki w europejskich pucharach".

Masłowski rozwiązał umowę z Jagiellonia

Kucharski zastąpi Łukasza Masłowskiego, który pracował w Jagiellonii od 2022 roku. W tym czasie klub z Białegostoku zdobył - po raz pierwszy w historii - mistrzostwo kraju i dwa razy zajął w rozgrywkach piłkarskiej ekstraklasy trzecie miejsce.

W styczniu 2025 roku podpisał nową umowę, która miała obowiązywać do 2027 roku. Ostatecznie jednak zdecydował się na rozwiązanie jej z końcem czerwca, korzystając z zapisów kontraktowych.

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Źródło PAP
Tematy: piłka nożnaekstraklasaJagiellonia Białystokdyrektor sportowy
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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