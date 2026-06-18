Kucharski nowym dyrektorem sportowym Jagiellonii Białystok

Kucharski pracował w Wielkiej Brytanii i Grecji

Kucharski związał się z Jagiellonią do końca sezonu 2028/2029, z opcją przedłużenia. W minionym sezonie białostocki klub zakończył rozgrywki piłkarskiej Ekstraklasy na trzecim miejscu i zagra w eliminacjach Ligi Europy.

Kucharski ma za sobą doświadczenia w pracy związanej ze szkoleniem i skautingiem w Polsce, Wielkiej Brytanii i Grecji. W ostatnim czasie pracował w Wiśle Płock. To dla mnie nie tylko wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność - powiedział, cytowany w komunikacie, o podjęciu pracy w białostockim klubie.

Jagiellonia w ostatnich sezonach wypracowała bardzo wyraźną tożsamość. To zespół, który kojarzy się z odważną, atrakcyjną dla kibiców i jednocześnie skuteczną piłką. Chciałbym, aby klub nadal podążał tą drogą i rozwijał się w oparciu o te wartości. Wierzę, że właśnie taki futbol powinien być znakiem rozpoznawczym Jagiellonii - dodał Kucharski.

Jagiellonia szykuje się do okienka transferowego

Jak podkreślił Maciej Szymański, dyrektor zarządzający tego klubu, kilkuletni kontrakt Radosława Kucharskiego to sygnał o stabilizacji i długofalowym planowaniu strategii rozwoju Jagiellonii. Dodał, że nowy dyrektor spełnia takie kryteria, jak międzynarodowe doświadczenie i gra o najwyższe cele.

Przed nami wyzwania związane z letnim okienkiem transferowym i przygotowaniem kadry na eliminacje do europejskich pucharów. Zdolności rekrutacyjne Radosława Kucharskiego oraz jego umiejętność skutecznego poruszania się na różnych rynkach będą kluczowe w kontekście nadchodzącego okienka transferowego - dodał.

Również przewodniczący Rady Nadzorczej SSA Jagiellonia Białystok Wojciech Strzałkowski zwrócił uwagę, że Kucharski ma szerokie kontakty międzynarodowe oraz udokumentowane doświadczenie w budowaniu "kadr zdolnych do walki w europejskich pucharach".

Masłowski rozwiązał umowę z Jagiellonia

Kucharski zastąpi Łukasza Masłowskiego, który pracował w Jagiellonii od 2022 roku. W tym czasie klub z Białegostoku zdobył - po raz pierwszy w historii - mistrzostwo kraju i dwa razy zajął w rozgrywkach piłkarskiej ekstraklasy trzecie miejsce.

W styczniu 2025 roku podpisał nową umowę, która miała obowiązywać do 2027 roku. Ostatecznie jednak zdecydował się na rozwiązanie jej z końcem czerwca, korzystając z zapisów kontraktowych.