Lech zbroi się przed walką o Ligę Mistrzów. Allahyar Sayyadmanesh jest już w Poznaniu

Trzeci transfer Lecha

Lech wzmacnianie zespołu zaczął od pozycji bramkarza. We wtorek klub z Poznania ogłosił transfer Mateusza Lisa. Dwa dni później kibice "Kolejorza" mają kolejny powód do zadowolenia. Tym razem w stolicy Wielkopolski pojawił się Sayyadmanesh. 24-letni piłkarz stawił się na testach medycznych. Jeśli je zaliczy, to podpisze kontrakt z Lechem.

Warto dodać, że wcześniej Lech wykupił z Celtiku Glasgow Luisa Palmę. Zawodnik z Hondurasu w poprzednim sezonie grał w barwach drużyny z Poznania na zasadzie wypożyczenia.

Allahyar Sayyadmanesh w czwartek w południe rozpoczął testy medyczne przed transferem do Lecha Poznań 🫡 pic.twitter.com/LkIjMM4mW6 — Lech Poznań ⭐️ (@LechPoznan) June 18, 2026

Lech nie musi płacić za transfer, ale...

Skrzydłowy z Iranu do tej pory grał w belgijskim KVC Westerlo, do którego trafił w 2024 roku. W jego barwach minionym sezonie we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 31. meczach. Strzelił siedem goli i zanotował pięć asyst. Jego kontrakt dobiegł końca, więc Lech nie będzie musiał płacić za transfer sumy odstępnego.

To jednak nie oznacza, że "Kolejorz" nie poniesie wydatków. Według serwisu wszlo.com zatrudnienie Sayyadmanesha będzie kosztowało mistrzów Polski ok. 2,5 mln euro. Ta suma obejmie kwotę za podpis, wynagrodzenie pośrednika i roczną pensję zawodnika.