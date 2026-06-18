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Lech zbroi się przed walką o Ligę Mistrzów. Allahyar Sayyadmanesh jest już w Poznaniu

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 20:14
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Lech zbroi się przed walką o Ligę Mistrzów. Allahyar Sayyadmanesh jest już w Poznaniu
Lech zbroi się przed walką o Ligę Mistrzów. Allahyar Sayyadmanesh jest już w Poznaniu/Shutterstock
Lech Poznań walkę o Ligę Mistrzów zacznie od pojedynku z z duńskim Aarhus GF. "Kolejorz" przed startem kwalifikacji o fazę ligową Champions League stara się jak najbardziej wzmocnić swój skład. Na Bułgarskiej zameldował się Allahyar Sayyadmanesh. Irańczyk przechodzi badania medyczne i wkrótce zapewne podpisze kontrakt z zespołem mistrzów Polski.

Trzeci transfer Lecha

Lech wzmacnianie zespołu zaczął od pozycji bramkarza. We wtorek klub z Poznania ogłosił transfer Mateusza Lisa. Dwa dni później kibice "Kolejorza" mają kolejny powód do zadowolenia. Tym razem w stolicy Wielkopolski pojawił się Sayyadmanesh. 24-letni piłkarz stawił się na testach medycznych. Jeśli je zaliczy, to podpisze kontrakt z Lechem.

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Warto dodać, że wcześniej Lech wykupił z Celtiku Glasgow Luisa Palmę. Zawodnik z Hondurasu w poprzednim sezonie grał w barwach drużyny z Poznania na zasadzie wypożyczenia.

Lech nie musi płacić za transfer, ale...

Skrzydłowy z Iranu do tej pory grał w belgijskim KVC Westerlo, do którego trafił w 2024 roku. W jego barwach minionym sezonie we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 31. meczach. Strzelił siedem goli i zanotował pięć asyst. Jego kontrakt dobiegł końca, więc Lech nie będzie musiał płacić za transfer sumy odstępnego.

To jednak nie oznacza, że "Kolejorz" nie poniesie wydatków. Według serwisu wszlo.com zatrudnienie Sayyadmanesha będzie kosztowało mistrzów Polski ok. 2,5 mln euro. Ta suma obejmie kwotę za podpis, wynagrodzenie pośrednika i roczną pensję zawodnika.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: liga mistrzówekstraklasatransferLech Poznań
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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