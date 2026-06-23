Pogoń Szczecin ma nowego trenera. Ostatnio prowadził Ajax Amsterdam

Garcia podpisał z Pogonią trzyletni kontrakt

Katalończyk na ławce trenerskiej Pogoni zastąpił Thomasa Thomasberga. Duńczyk w Szczecinie pracował niespełna 10 miesięcy. Hiszpan związał się z "Portowcami" trzyletnim kontraktem.

Garcia trenerem Ajaksu miał być połowy przyszłego roku. Do tego czasu miał podpisany kontakt, ale zajęcie dopiero piątej pozycji w minionych rozgrywkach przez drużynę z Amsterdamu, to było za mało. Drużyna pod wodzą Garcii wygrała pięć meczów, trzy zremisowała i dwa przegrała.

Óscar García nowym trenerem Pogoni Szczecin! ⚓



53-letni szkoleniowiec z Hiszpanii związał się z naszym klubem trzyletnim kontraktem.



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Witamy w Szczecinie, trenerze! 🤝 pic.twitter.com/raqswmrUEd — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) June 23, 2026

Thomasberg nie osiągnął celu

Garcia do Amsterdamu trafił w lutym tego roku. Najpierw zajął się zespołem U-23, ale już miesiąc później został trenerem pierwszej drużyny. Oscar dołączył do drużyny U-23 w trudnym momencie. Wkrótce potrzebowaliśmy go w pierwszym zespole, a to nie była łatwa sprawa. Jesteśmy wdzięczni za jego wysiłki i życzymy mu sukcesów na kolejnym etapie kariery - powiedział klubowym mediom Jordi Crujiff, dyrektor techniczny Ajaksu, po rozwiązaniu, za porozumieniem stron, umowy z Hiszpanem.

Garcia był kojarzony z Pogonią już przed rokiem. Wówczas jednak strony nie doszły do porozumienia i szczeciński klub, w miejsce Roberta Kolendowicza, zatrudnił szkoleniowca FC Midtyiland Thomasa Thomasberga, który rokrocznie w ojczyźnie święcił triumfy z tymże klubem. Polskiej przygody trenerskiej nie zaliczy do zbyt udanych. Miał walczyć o start w europejskich pucharach, skończyło się na tym, że dopiero na kolejkę przed końcem rozgrywek udało mu się zachować utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie.

Garcia zaczynał w Barcelonie

Garcia w przeszłości był też wskazywany jako następca Goncalo Feio w Legii Warszawa. Widocznie jego zainteresowanie polską ligą nie słabnie. Jako piłkarz, dziś 53-letni Garcia, był wychowankiem FC Barcelona. Z tym klubem zadebiutował w dorosłej piłce. Potem był zawodnikiem m.in. Valencji czy Espanolu.

Znacznie bogatsze portfolio zdobył w karierze trenerskiej. Zaczynał w młodzieżówce ukochanej Barcelony, ale potem były m.in. izraelski Maccabi Tel Aviv, z którym zdobył tutuł mistrza kraju w 2013 roku, angielskie: Brighton i Watford, austriacki RB Salzburg (dwukrotnie prowadząc go do zdobycia mistrzostwa i krajowego pucharu), francuskie St. Etienne czy Stade Reims, i na koniec wielki Ajax.

Wraz z Garcią do sztabu Pogoni trafił jego wieloletni współpracownik, Enrique Sanz Ramirez, który został trenerem przygotowania motorycznego drużyny. Szukaliśmy trenera z doświadczaniem na najwyższym poziomie, silnym charakterem, pasją do rozwoju zawodników oraz zaangażowaniem w atrakcyjną, ofensywną grę. Oscar posiada wszystkie te cechy, a nawet więcej. Jego zdolności przywódcze, doświadczenie i wiedza piłkarska będą nieocenione w dalszym budowaniu klubu zdolnego do walki o trofea i godnego reprezentowania Szczecina zarówno w kraju, jak i Europie - skomentował zatrudnienie Hiszpana prezes Pogoni Alex Haditaghi.