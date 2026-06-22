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Thomasberg zwolniony z Pogoni. "Decyzja została podjęta w najlepszym interesie klubu"

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
wczoraj, 21:07
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Thomasberg zwolniony z Pogoni. "Decyzja została podjęta w najlepszym interesie klubu"
Thomasberg zwolniony z Pogoni. "Decyzja została podjęta w najlepszym interesie klubu"/Agencja Gazeta
Thomas Thomasberg nie jest już trenerem piłkarzy Pogoni Szczecin. Duński szkoleniowiec został zwolniony. O swej decyzji właściciel klubu Alex Haditaghi poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Haditaghi podziękował Thomasbergowi

Duńczyk na stanowisku nie utrzymał się nawet przez rok. Trenerem Pogoni został we wrześniu 2025 roku, zastępując podczas trwających rozgrywek poprzedniego sezonu Roberta Kolendowicza.

Dziś podjąłem trudną decyzję o zwolnieniu Thomasa Thomasberga z obowiązków głównego trenera Pogoni Szczecin. Chcę szczerze podziękować Thomasowi za jego służbę, profesjonalizm i zaangażowanie podczas pobytu w naszym klubie. Pracował ciężko, reprezentował Pogoń z szacunkiem, a my życzymy mu jak najlepiej w kolejnym rozdziale jego kariery. Ta decyzja została podjęta w najlepszym interesie klubu, gdy kontynuujemy marsz naprzód z naszą wizją i ambicjami dla Pogoni Szczecin - napisał Haditaghi w oświadczeniu, które opublikował za pośrednictwem platformy X.

Pogoń sezon zakończyła na 9. miejscu

Thomasberg poprowadził "Dumę Pomorza" w 26 spotkaniach. "Portowcy" 11 z nich wygrali, 5 zremisowali i 10 przegrali. Wraz z zespołem Pogoni, 51-letni szkoleniowiec poprzedni sezon zakończył na 9. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

Na koniec Haditaghi enigmatycznie poinformował: "Mamy nadzieję ogłosić naszego nowego głównego trenera oraz nowego szefa przygotowania motorycznego w najbliższej przyszłości".

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Źródło PAP
Tematy: trenerPogoń SzczecinThomas Thomasberg
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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