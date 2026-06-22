Thomasberg zwolniony z Pogoni. "Decyzja została podjęta w najlepszym interesie klubu"

Haditaghi podziękował Thomasbergowi

Duńczyk na stanowisku nie utrzymał się nawet przez rok. Trenerem Pogoni został we wrześniu 2025 roku, zastępując podczas trwających rozgrywek poprzedniego sezonu Roberta Kolendowicza.

Dziś podjąłem trudną decyzję o zwolnieniu Thomasa Thomasberga z obowiązków głównego trenera Pogoni Szczecin. Chcę szczerze podziękować Thomasowi za jego służbę, profesjonalizm i zaangażowanie podczas pobytu w naszym klubie. Pracował ciężko, reprezentował Pogoń z szacunkiem, a my życzymy mu jak najlepiej w kolejnym rozdziale jego kariery. Ta decyzja została podjęta w najlepszym interesie klubu, gdy kontynuujemy marsz naprzód z naszą wizją i ambicjami dla Pogoni Szczecin - napisał Haditaghi w oświadczeniu, które opublikował za pośrednictwem platformy X.

Pogoń sezon zakończyła na 9. miejscu

Thomasberg poprowadził "Dumę Pomorza" w 26 spotkaniach. "Portowcy" 11 z nich wygrali, 5 zremisowali i 10 przegrali. Wraz z zespołem Pogoni, 51-letni szkoleniowiec poprzedni sezon zakończył na 9. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

Na koniec Haditaghi enigmatycznie poinformował: "Mamy nadzieję ogłosić naszego nowego głównego trenera oraz nowego szefa przygotowania motorycznego w najbliższej przyszłości".