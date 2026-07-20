Tak Lewandowski zareagował na gola Torresa w finale mistrzostw świata

Torres bohaterem finału mundialu

Finał mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku nie stał na wysokim poziomie. Zawiedli zwłaszcza Argentyńczycy, którzy w całym meczu nie oddali ani jednego celnego strzału na bramkę rywali. Podopieczni Lionel Scaloni bardziej niż na grze w piłkę skupiali się na faulowaniu Hiszpanów.

W regulaminowych 90. minutach żadnej z drużyn nie udało się strzelić gola. Bardzo słabo prowadzący zawody sędzia Slavko Vincić zarządził więc dogrywkę. Losy finału rozstrzygnęły się w 106. minucie. Do siatki Argentyny trafił Torres.

Lewandowski cieszył się po golu byłego rywala

Bramka wywołała eksplozję radości wśród wszystkich, którzy kibicowali reprezentacji Hiszpanii. Wśród nich był Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski jeszcze w poprzednim sezonie grał w barwach Barcelony. Z wieloma zawodnikami Luisa de la Fuente zna się nie tylko z boiska, ale również z szatni. Ze strzelcem gola rywalizował o miejsce w składzie katalońskiej drużyny.

Ktoś tu wyraźnie kibicował kolegom... 😜 pic.twitter.com/G9zyzplvDX — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 19, 2026

Po meczu Lewandowski zamieścił też krótkie nagranie w mediach społecznościowych. Dobra robota, Hiszpanio! Gratulacje, Mistrzowie! - napisał piłkarz Chicago Fire.