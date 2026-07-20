Mbappe królem strzelców mundialu. O dwa gole wyprzedził Messiego

Mbappe do 10. goli dołożył 4 asysty

Po nagrodę Złotego Buta dla najlepszego strzelca mundialu sięgnął również w mundialu w Katarze w 2022 roku. Wtedy triumf w klasyfikacji najskuteczniejszych dało mu osiem trafień.

W tegorocznych MŚ Francuz poza 10 golami popisał się również czterema asystami, a Francja, której był kapitanem, zajęła czwarte miejsce. Dwie ostatnie bramki uzyskał w przegranym 4:6 sobotnim spotkaniu z Anglią o trzecią lokatę.

Mbappe został jednocześnie pierwszym od 1970 roku i wyczynu Niemca Gerda Muellera piłkarzem, który w turnieju finałowym uzyskał 10 bramek. Jego łączny dorobek w MŚ to 22 trafienia w 22 spotkaniach.

Messi do ośmiu goli także dołożył cztery asysty, a niedzielny finał - przegrany z Hiszpanią 0:1 po dogrywce - był pierwszym od 12 meczów kapitana "Albicelestes", w którym nie zapisał się w statystykach bramką bądź otwierającym do niej drogę podaniem. 39-letni Argentyńczyk, choć zagrał w sześciu mundialach, nigdy nie był królem strzelców.

Mbappe i Messi wyprzedzili Klose

Mbappe z dorobkiem 22 bramek jest też najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata. Drugie miejsce z jednym trafieniem mniej zajmuje Messi.

Obaj w czasie tegorocznego turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku zdystansowali Niemca Miroslava Klose, który wcześniej był liderem tego zestawienia z 16 trafieniami.