Mbappe królem strzelców mundialu. O dwa gole wyprzedził Messiego

Mbappe do 10. goli dołożył 4 asysty
Po nagrodę Złotego Buta dla najlepszego strzelca mundialu sięgnął również w mundialu w Katarze w 2022 roku. Wtedy triumf w klasyfikacji najskuteczniejszych dało mu osiem trafień.
W tegorocznych MŚ Francuz poza 10 golami popisał się również czterema asystami, a Francja, której był kapitanem, zajęła czwarte miejsce. Dwie ostatnie bramki uzyskał w przegranym 4:6 sobotnim spotkaniu z Anglią o trzecią lokatę.
Mbappe został jednocześnie pierwszym od 1970 roku i wyczynu Niemca Gerda Muellera piłkarzem, który w turnieju finałowym uzyskał 10 bramek. Jego łączny dorobek w MŚ to 22 trafienia w 22 spotkaniach.
Messi do ośmiu goli także dołożył cztery asysty, a niedzielny finał - przegrany z Hiszpanią 0:1 po dogrywce - był pierwszym od 12 meczów kapitana "Albicelestes", w którym nie zapisał się w statystykach bramką bądź otwierającym do niej drogę podaniem. 39-letni Argentyńczyk, choć zagrał w sześciu mundialach, nigdy nie był królem strzelców.
Mbappe i Messi wyprzedzili Klose
Mbappe z dorobkiem 22 bramek jest też najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata. Drugie miejsce z jednym trafieniem mniej zajmuje Messi.
Obaj w czasie tegorocznego turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku zdystansowali Niemca Miroslava Klose, który wcześniej był liderem tego zestawienia z 16 trafieniami.
- Najlepsi strzelcy w historii piłkarskich MŚ
- 1. Kylian Mbappe (Francja, 2018-2026) 22 bramki
- 2. Lionel Messi (Argentyna, 2006-2026) 21
- 3. Miroslav Klose (Niemcy, 2002-2014) 16
- 4. Ronaldo (Brazylia, 1998-2006) 15
- 5. Gerd Mueller (Niemcy, 1970-1974) 14
- . Harry Kane (Anglia, 2018-2026) 14
- 7. Just Fontaine (Francja, 1958) 13
- 8. Pele (Brazylia, 1958-1970) 12
- 9. Sandor Kocsis (Węgry, 1954) 11
- . Juergen Klinsmann (Niemcy, 1990-1998) 11
- . Cristiano Ronaldo (Portugalia, 2006-2026) 11
- 11. Helmut Rahn (NRF, 1954-1958) 10
- . Teofilo Cubillas (Peru, 1970-1978) 10
- . Grzegorz Lato (Polska, 1974-1982) 10
- . Gary Lineker (Anglia, 1986-1990) 10
- . Gabriel Batistuta (Argentyna, 1994-2002) 10
- . Thomas Mueller (Niemcy, 2010-2014) 10
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.