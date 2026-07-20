Dziennik Gazeta Prawana logo

Mbappe królem strzelców mundialu. O dwa gole wyprzedził Messiego

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:16
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Mbappe królem strzelców mundialu. O dwa gole wyprzedził Messiego
Mbappe królem strzelców mundialu. O dwa gole wyprzedził Messiego/PAP/EPA
10 - tyle goli na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku strzelił Kylian Mbappe. Dzięki temu Francuz zdobył koronę króla strzelców mistrzostw świata. Napastnik Realu Madryt jest pierwszym piłkarzem, który dwukrotnie sięgnął po to trofeum. 27-latek o dwie wyprzedził Argentyńczyka Lionela Messiego.

Mbappe do 10. goli dołożył 4 asysty

Po nagrodę Złotego Buta dla najlepszego strzelca mundialu sięgnął również w mundialu w Katarze w 2022 roku. Wtedy triumf w klasyfikacji najskuteczniejszych dało mu osiem trafień.

Skandal tuż po finale mistrzostw świata. Piłkarze pobili się na środku boiska
Skandal tuż po finale mistrzostw świata. Piłkarze pobili się na środku boiska

W tegorocznych MŚ Francuz poza 10 golami popisał się również czterema asystami, a Francja, której był kapitanem, zajęła czwarte miejsce. Dwie ostatnie bramki uzyskał w przegranym 4:6 sobotnim spotkaniu z Anglią o trzecią lokatę.

Mbappe został jednocześnie pierwszym od 1970 roku i wyczynu Niemca Gerda Muellera piłkarzem, który w turnieju finałowym uzyskał 10 bramek. Jego łączny dorobek w MŚ to 22 trafienia w 22 spotkaniach.

Messi do ośmiu goli także dołożył cztery asysty, a niedzielny finał - przegrany z Hiszpanią 0:1 po dogrywce - był pierwszym od 12 meczów kapitana "Albicelestes", w którym nie zapisał się w statystykach bramką bądź otwierającym do niej drogę podaniem. 39-letni Argentyńczyk, choć zagrał w sześciu mundialach, nigdy nie był królem strzelców.

Mbappe i Messi wyprzedzili Klose

Mbappe z dorobkiem 22 bramek jest też najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata. Drugie miejsce z jednym trafieniem mniej zajmuje Messi.

Obaj w czasie tegorocznego turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku zdystansowali Niemca Miroslava Klose, który wcześniej był liderem tego zestawienia z 16 trafieniami.

  • Najlepsi strzelcy w historii piłkarskich MŚ
  • 1. Kylian Mbappe (Francja, 2018-2026) 22 bramki
  • 2. Lionel Messi (Argentyna, 2006-2026) 21
  • 3. Miroslav Klose (Niemcy, 2002-2014) 16
  • 4. Ronaldo (Brazylia, 1998-2006) 15
  • 5. Gerd Mueller (Niemcy, 1970-1974) 14
  • . Harry Kane (Anglia, 2018-2026) 14
  • 7. Just Fontaine (Francja, 1958) 13
  • 8. Pele (Brazylia, 1958-1970) 12
  • 9. Sandor Kocsis (Węgry, 1954) 11
  • . Juergen Klinsmann (Niemcy, 1990-1998) 11
  • . Cristiano Ronaldo (Portugalia, 2006-2026) 11
  • 11. Helmut Rahn (NRF, 1954-1958) 10
  • . Teofilo Cubillas (Peru, 1970-1978) 10
  • . Grzegorz Lato (Polska, 1974-1982) 10
  • . Gary Lineker (Anglia, 1986-1990) 10
  • . Gabriel Batistuta (Argentyna, 1994-2002) 10
  • . Thomas Mueller (Niemcy, 2010-2014) 10
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: mundial 2026kylian mbappekról strzelców
Powiązane
10 goli w meczu o trzecie miejsce. Anglia pokonała Francję w finale pocieszenia
10 goli w meczu o trzecie miejsce. Anglia pokonała Francję w finale pocieszenia
Mundial sukcesem finansowym FIFA. Rekordowe przychody
Mundial sukcesem finansowym FIFA. Rekordowe przychody
Hiszpanie mistrzami świata. Sędzia najsłabszym ogniwem finału mundialu
Hiszpanie mistrzami świata. Sędzia najsłabszym ogniwem finału mundialu
oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTak Lewandowski zareagował na gola Torresa w finale mistrzostw świata »
Zobacz
|
Świeczka
Nie żyje gwiazda telewizji czasów PRL. Za rolę Pi kochały ją miliony widzów
Jak zrobić kompost w worku?
Kompost w worku foliowym zrobisz nawet na małej działce. Jak zrobić kompost w workach, aby już za 3 miesiące mieć domowy nawóz do ogrodu?
Trudny quiz z wiedzy ogólnej. Nieliczni zaliczą 5 pytanie. Większość popełni błąd już na starcie
Trudny quiz z wiedzy ogólnej. Nieliczni zaliczą 5 pytanie. Większość popełni błąd już na starcie
Łukasz Żak
"Przywitanie na lipach". To czeka Łukasza Żaka w więzieniu. Ekspert ujawnia szczegóły
Zbliżenie z góry na dłoń mężczyzny, trzymającą pistolet dystrybutora paliwa sieci Orlen, wkładany do wlewu czerwonego samochodu, tankowanie benzyny 95
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 20 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj