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Boniek ocenił finał mundialu. "Hiszpania ostatnio tak męczyła się tylko z Polską"

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:32
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Boniek ocenił finał mundialu. "Hiszpania ostatnio tak męczyła się tylko z Polską"
Boniek ocenił finał mundialu. "Hiszpania ostatnio tak męczyła się tylko z Polską"/PAP/EPA
Zbigniew Boniek nie miał wątpliwości, że zwycięstwo Hiszpanii nad Argentyną 1:0 po dogrywce w meczu o złoto mistrzostw świata było całkowicie zasłużone. Według byłego piłkarz reprezentacji Polski, a później m.in. wiceprezydent UEFA i prezes PZPN to był najsłabszy finał od dawna. "Hiszpania ostatnio tak męczyła się tylko z Polską" - napisał 70-latek.

Argentyna bez celnego strzału na bramkę Hiszpanii

Drużyna Luisa de la Fuente wygrała dzięki bramce Ferrana Torresa w 106. minucie. Broniący tytułu Argentyńczycy w całym spotkaniu nie oddali ani jednego celnego strzału.

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Zwycięstwo w 100% zasłużone. Najsłabszy finał od... No właśnie, od kiedy? Brawo Hiszpania - napisał Boniek na swoim profilu na X.

Polacy postawili się Hiszpanom

W kolejnym wpisie były prezes PZPN dodał: Hiszpania ostatnio to męczyła się tylko z Polską i to na swoim terenie. Pamiętacie 1-1? Taka #prawdafutbolu.

Wspomniany wynik biało-czerwoni - wówczas pod wodzą Paulo Sousy (wybranego na selekcjonera za kadencji Bońka) - zanotowali z Hiszpanią w Sewilli w meczu fazy grupowej mistrzostw Europy w 2021 roku.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: finałZbigniew Boniekmundial 2026
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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