Boniek ocenił finał mundialu. "Hiszpania ostatnio tak męczyła się tylko z Polską"

Argentyna bez celnego strzału na bramkę Hiszpanii
Drużyna Luisa de la Fuente wygrała dzięki bramce Ferrana Torresa w 106. minucie. Broniący tytułu Argentyńczycy w całym spotkaniu nie oddali ani jednego celnego strzału.
Zwycięstwo w 100% zasłużone. Najsłabszy finał od... No właśnie, od kiedy? Brawo Hiszpania - napisał Boniek na swoim profilu na X.
Polacy postawili się Hiszpanom
W kolejnym wpisie były prezes PZPN dodał: Hiszpania ostatnio to męczyła się tylko z Polską i to na swoim terenie. Pamiętacie 1-1? Taka #prawdafutbolu.
Wspomniany wynik biało-czerwoni - wówczas pod wodzą Paulo Sousy (wybranego na selekcjonera za kadencji Bońka) - zanotowali z Hiszpanią w Sewilli w meczu fazy grupowej mistrzostw Europy w 2021 roku.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.