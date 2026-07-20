Boniek ocenił finał mundialu. "Hiszpania ostatnio tak męczyła się tylko z Polską"

Argentyna bez celnego strzału na bramkę Hiszpanii

Drużyna Luisa de la Fuente wygrała dzięki bramce Ferrana Torresa w 106. minucie. Broniący tytułu Argentyńczycy w całym spotkaniu nie oddali ani jednego celnego strzału.

Zwycięstwo w 100% zasłużone. Najsłabszy finał od... No właśnie, od kiedy? Brawo Hiszpania - napisał Boniek na swoim profilu na X.

Zwycięstwo w 100% zasłużone

Najsłabszy finał od … no właśnie, od kiedy?

Brawo Hiszpania 🏆👏👏 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) July 19, 2026

Polacy postawili się Hiszpanom

W kolejnym wpisie były prezes PZPN dodał: Hiszpania ostatnio to męczyła się tylko z Polską i to na swoim terenie. Pamiętacie 1-1? Taka #prawdafutbolu.

Hiszpania ostatnio to męczyła się tylko z Polską i to na swoim terenie. Pamiętacie 1-1 ? Taka #Prawdafutbolu 👍😜 Dobranoc!! — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) July 19, 2026

Wspomniany wynik biało-czerwoni - wówczas pod wodzą Paulo Sousy (wybranego na selekcjonera za kadencji Bońka) - zanotowali z Hiszpanią w Sewilli w meczu fazy grupowej mistrzostw Europy w 2021 roku.