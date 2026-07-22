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Remco Evenepoel triumfuje po raz drugi z rzędu, tym razem był najszybszy w czasówce. Tadej Pogacar nadal liderem Tour de France

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 07:18
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Remco Evenepoel triumfuje po raz drugi z rzędu, tym razem był najszybszy w czasówce. Tadej Pogacar nadal liderem Tour de France
Remco Evenepoel triumfuje po raz drugi z rzędu, tym razem był najszybszy w czasówce. Tadej Pogacar nadal liderem Tour de France/PAP/EPA
Remco Evenepoel wygrał 16. etap Tour de France, którym była licząca 26,1 km jazda indywidualna na czas z Evian-les-Bains do Thonon-les-Bains. Belg wyprzedził Tadeja Pogacara o 28 sekund, jednak Słoweniec bez problemów zachował żółtą koszulkę lidera wyścigu.

Evenepoel potwierdził świetną formę

Trasa wtorkowej czasówki miała zróżnicowany charakter. Pierwsze dziesięć kilometrów prowadziło pod górę, a średnie nachylenie wynosiło 4,2 proc. W dalszej części zawodnicy jechali głównie po płaskim terenie lub w dół.

Najlepiej z wymagającą trasą poradził sobie Remco Evenepoel. Reprezentant Red Bull-Bora-hansgrohe uzyskał czas 32 minuty i 19 sekund. Drugiego na mecie Tadeja Pogacara wyprzedził o 28 sekund.

Dla Belga było to drugie etapowe zwycięstwo z rzędu i czwarte w karierze odniesione w Tour de France. Evenepoel triumfował także w czasówkach w 2024 i 2025 roku, a w niedzielę był najlepszy na górskim etapie tegorocznego wyścigu.

Pogacar kontrolował sytuację

Pogacar nie podejmował nadmiernego ryzyka, szczególnie na zjazdach. Lider ekipy UAE Team Emirates-XRG kontrolował przebieg rywalizacji, mając świadomość swojej dużej przewagi w klasyfikacji generalnej.

Strata 28 sekund do Evenepoela nie wpłynęła znacząco na sytuację Słoweńca. Pogacar nadal prowadzi w wyścigu, wyprzedzając Belga o cztery minuty i 32 sekundy.

Trzecie miejsce na etapie zajął Duńczyk Mattias Skjelmose z Lidl-Trek, który stracił do zwycięzcy minutę i cztery sekundy.

Groźny upadek Floriana Lipowitza

Etapu nie ukończył Florian Lipowitz. Niemiec z ekipy Red Bull-Bora-hansgrohe, zajmujący przed startem piąte miejsce w klasyfikacji generalnej, upadł na jednym z zakrętów. Po kraksie nie był w stanie kontynuować jazdy.

Polacy poza czołówką

Michał Kwiatkowski zajął 46. miejsce. Kolarz Netcompany Ineos stracił do Evenepoela cztery minuty i 18 sekund.

Kamil Gradek z Bahrain Victorious został sklasyfikowany na 142. pozycji ze stratą sześciu minut i 38 sekund.

W klasyfikacji generalnej Kwiatkowski zajmuje 124. miejsce, natomiast Gradek plasuje się na 164. pozycji.

Wyniki 16. etapu Tour de France

Jazda indywidualna na czas, Evian-les-Bains – Thonon-les-Bains, 26,1 km:

Remco Evenepoel (Belgia, Red Bull-Bora-hansgrohe) – 32.19

Tadej Pogacar (Słowenia, UAE Team Emirates-XRG) – strata 28 s

Mattias Skjelmose (Dania, Lidl-Trek) – 1.04

Paul Seixas (Francja, Decathlon CMA CGM Team) – 1.16

Isaac del Toro (Meksyk, UAE Team Emirates-XRG) – 1.21

Mattia Cattaneo (Włochy, Red Bull-Bora-hansgrohe) – 1.42

Thymen Arensman (Holandia, Netcompany Ineos) – 1.47

Bruno Armirail (Francja, Team Visma) – 1.55

Pablo Castrillo (Hiszpania, Movistar Team) – 2.00

Joshua Tarling (Wielka Brytania, Netcompany Ineos) – 2.02

Michał Kwiatkowski (Polska, Netcompany Ineos) – 4.18

Kamil Gradek (Polska, Bahrain Victorious) – 6.38

Klasyfikacja generalna

Tadej Pogacar (Słowenia, UAE Team Emirates-XRG) – 56:14.18

Remco Evenepoel (Belgia, Red Bull-Bora-hansgrohe) – strata 4.32

Isaac del Toro (Meksyk, UAE Team Emirates-XRG) – 6.51

Paul Seixas (Francja, Decathlon CMA CGM Team) – 7.11

Juan Ayuso (Hiszpania, Lidl-Trek) – 9.22

Mattias Skjelmose (Dania, Lidl-Trek) – 10.14

Lenny Martinez (Francja, Bahrain Victorious) – 12.50

Thomas Pidcock (Wielka Brytania, Q36.5 Pro Cycling Team) – 12.58

Jordan Jegat (Francja, TotalEnergies) – 22.50

Yannis Voisard (Szwajcaria, Tudor Pro Cycling Team) – 24.18

Michał Kwiatkowski (Polska, Netcompany Ineos) – 3:56.42

Kamil Gradek (Polska, Bahrain Victorious) – 4:38.39

Kolejny etap z metą w Voiron

W środę uczestników Tour de France czeka pagórkowaty etap o długości 174 km, którego meta została wyznaczona w Voiron. Wyścig zakończy się w niedzielę w Paryżu.

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Źródło PAP
Tematy: Tour de FranceTadej PogacarRemco Evenepoel
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