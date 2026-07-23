Ekstraklasa z nowymi twarzami. Kto poprowadzi zespoły w sezonie 2026/27?

Zaskakujące odejście Mariusza Misiury

Największą niespodzianką letniej przerwy było rozstanie Wisły Płock z Mariuszem Misiurą. 45-letni trener prowadził „Nafciarzy” od 1 czerwca 2024 roku. W 2025 roku wywalczył z zespołem awans do Ekstraklasy po zwycięskich barażach.

Rundę jesienną ostatniego sezonu Wisła zakończyła na pierwszym miejscu w tabeli, jednak ostatecznie uplasowała się na ósmej pozycji.

Po zakończeniu rozgrywek kontrakt szkoleniowca został automatycznie przedłużony wskutek aktywowania odpowiedniej klauzuli. Zaledwie trzy tygodnie później klub poinformował jednak o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron.

Misiura został wykupiony przez Motor Lublin, gdzie zastąpił Mateusza Stolarskiego.

Motor rozstał się z trenerem, który przeszedł do historii

33-letni Stolarski dwa lata wcześniej wprowadził Motor do Ekstraklasy. W pierwszym sezonie po powrocie do elity lubelski zespół zajął siódme miejsce, osiągając najlepszy wynik w historii klubu. Ostatnie rozgrywki Motor zakończył na 12. pozycji.

Nowym szkoleniowcem drużyny został Mariusz Misiura, a jego miejsce w Wiśle Płock zajął Adam Majewski. Urodzony w Płocku trener w przeszłości występował w barwach „Nafciarzy”, a później prowadził między innymi Stal Mielec oraz reprezentację Polski do lat 21.

Oscar Garcia przejął Pogoń Szczecin

Do zmiany trenera doszło również w Pogoni Szczecin. Główny właściciel i prezes klubu Alex Haditaghi zdecydował się zastąpić Duńczyka Thomasa Thomasberga Hiszpanem Oscarem Garcią.

53-letni szkoleniowiec ostatnio pracował w Ajaksie Amsterdam. W trakcie 14-letniej kariery trenerskiej prowadził aż 12 klubów, pracując między innymi w Anglii, Izraelu, Francji i Grecji. Żadnego zespołu nie prowadził jednak przez dłuższy czas.

Za najbardziej autorski projekt w swojej karierze Garcia uznaje RB Salzburg. Spędził tam półtora roku i zdobył cztery trofea: dwa mistrzostwa oraz dwa Puchary Austrii.

Hiszpan będzie jednym z dwóch trenerów debiutujących w PKO BP Ekstraklasie.

Mariusz Jop zadebiutuje w najwyższej lidze

Drugim debiutantem będzie Mariusz Jop, który awansował do Ekstraklasy z Wisłą Kraków.

47-letni szkoleniowiec jest byłym piłkarzem „Białej Gwiazdy” i 27-krotnym reprezentantem Polski. Dotychczas nigdy nie prowadził samodzielnie drużyny na najwyższym krajowym szczeblu.

Tomasz Kaczmarek wraca do Ekstraklasy

Nowego trenera zatrudnił także Radomiak Radom. Portugalczyka Bruno Baltazara zastąpił Tomasz Kaczmarek.

Polski szkoleniowiec zdobywał doświadczenie zawodowe w Niemczech, a ostatnio pracował w Holandii. Ekstraklasę zna już z okresu pracy w Lechii Gdańsk, którą prowadził przez rok, począwszy od września 2021 roku.

Rafał Górak najdłużej pracującym trenerem

Najdłużej pracującym obecnie trenerem jednego klubu w Ekstraklasie jest Rafał Górak. Szkoleniowiec prowadzi GKS Katowice od czerwca 2019 roku, choć rozpoczynał pracę z zespołem na niższych szczeblach rozgrywkowych.

Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Adrian Siemieniec. Trener Jagiellonii Białystok pracuje w klubie od 4 kwietnia 2023 roku. Jest jednocześnie najmłodszym szkoleniowcem w lidze.

Na trzecią pozycję wśród trenerów z najdłuższym stażem w jednym klubie awansował Niels Frederiksen. Duńczyk kieruje Lechem Poznań od 1 lipca 2024 roku, a oba dotychczasowe sezony zakończył zdobyciem mistrzostwa Polski.

Miesiąc krócej Koronę Kielce prowadzi Jacek Zieliński. 65-latek jest najstarszym trenerem w PKO BP Ekstraklasie.

Trenerzy klubów PKO BP Ekstraklasy przed sezonem 2026/27

Cracovia – Bartosz Grzelak

GKS Katowice – Rafał Górak

Górnik Zabrze – Michal Gasparik

Jagiellonia Białystok – Adrian Siemieniec

Korona Kielce – Jacek Zieliński

Lech Poznań – Niels Frederiksen

Legia Warszawa – Marek Papszun

Motor Lublin – Mariusz Misiura, za Mateusza Stolarskiego

Piast Gliwice – Daniel Myśliwiec

Pogoń Szczecin – Oscar Garcia, za Thomasa Thomasberga

Radomiak Radom – Tomasz Kaczmarek, za Bruno Baltazara

Raków Częstochowa – Dawid Kroczek

Śląsk Wrocław – Ante Simundza

Widzew Łódź – Aleksandar Vuković

Wieczysta Kraków – Kazimierz Moskal

Wisła Kraków – Mariusz Jop

Wisła Płock – Adam Majewski, za Mariusza Misiurę

Zagłębie Lubin – Leszek Ojrzyński