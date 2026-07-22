Kasatkina zaprosiła na ślub Rosjanki

Ukraińskie tenisistki od początku pełnoskalowej napaści Rosji na swój kraj nie podają ręki na korcie zawodniczkom reprezentującym kraj agresora. Jak się jednak okazuje towarzystwo Rosjanek na weselu już nie wszystkim Ukrainkom przeszkadza.

Starodubcewa i Kiczenok były obecne na ślubie urodzonej w Rosji, a od dłuższego czasu grającej w barwach Australii Darii Kasatkiny. Była rosyjska tenisistka w Grecji postanowiła sformalizować swój związek z łyżwiarką figurową Natalią Zabijako.

Kasatkina w przeszłości potępiła fakt, że społeczność LGBTQ+ ma ograniczone prawa w Rosji. Skrytykowała również wojenne działania Rosjan na Ukrainie i samego Putina. Po zmianie obywatelstwa w ojczyźnie uznano ją za zdrajczynie. Dlatego Ukraińcy nie mają pretensji do swoich rodaczek o ich obecność na ślubie tenisistki reprezentującej aktualnie Australię.

Ukrainki na jednej imprezie z pupilką Putina

Starodubcewej i Kiczenok "oberwało" się za udział w imprezie, która odbyła się po ceremonii ślubnej, a na której obecni byli rosyjscy sportowcy. Szczególnie Ukraińców zabolało, że ich rodaczki bawiły się w towarzystwie Andriejewej i Anastazji Pawluczenkowej.

Pierwsza z wymienionych Rosjanek uważana jest za pupilkę dyktatora z Kremla. W 2024 roku za zdobycie srebrnego medalu olimpijskiego w grze podwójnej dostała od Putina order "Za zasługi dla Ojczyzny I stopnia". To jedno z najważniejszych odznaczeń państwowych w Rosji. Natomiast ojciec drugiej z tenisistek zorganizował turniej poświęcony pamięci najemników "Grupy Wagnera".

Ukrainki wytłumaczyły swoją obecność na weselu

Po wybuchu afery w internecie ukraińskie tenisistki zamieściły w mediach społecznościowych oświadczenia. Jeśli chodzi o decyzję o uczestnictwie w ślubie mojej przyjaciółki - pojechałam tam, aby świętować miłość. Antywojenne stanowisko Darii jest dobrze udokumentowane i choć niektórzy goście mogli budzić różne emocje, byłam tam wyłącznie po to, by wesprzeć swoją przyjaciółkę, która wielokrotnie krytykowała rosyjską agresję. Kocham Ukrainę. Kocham naszą kulturę, nasze jedzenie, a przede wszystkim kocham naszych ludzi. Wierzę, że Ukraińcy są najbardziej niezwykłymi, interesującymi i silnymi ludźmi na świecie. Ukraina jest moim domem i zawsze nim będzie - napisała Starodubcewa.

Widzę Waszą reakcję i rozumiem, dlaczego film, który zobaczyliście, wywołał oburzenie i rozczarowanie. Jest mi naprawdę przykro i wstyd. Pragnę szczerze przeprosić. Rozumiem, że odpowiedzialność za moje czyny spoczywa wyłącznie na mnie. o był ślub mojej przyjaciółki Darii, która otwarcie potępia rosyjską agresję na Ukrainę, publicznie wyraża swoje stanowisko i zmieniła obywatelstwo. Ważne jest dla mnie, aby ten kontekst również był znany. Pomagałam naszemu krajowi i wojsku od początku pełnoskalowej inwazji, robię to nadal i będę to robiła w przyszłości. Boli mnie świadomość, że jedno moje działanie mogło zakwestionować wszystko, co robiłam przez lata, i sprawić, że ktoś we mnie zwątpił. Chcę powiedzieć: moje stanowisko się nie zmieniło. Rosja jest krajem agresorem, a rosyjscy sportowcy nie mają miejsca w sporcie światowym. Chwała Ukrainie - napisała Kiczenok.