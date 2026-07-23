17. etap Tour de France: Sprinterski popis Philipsena, bez zmian w klasyfikacji generalnej

Philipsen najlepszy w sprinterskim finiszu

Liczący 174,7 km etap z Chambery do Voiron zakończył się zwycięstwem Jaspera Philipsena z ekipy Alpecin-Premier Tech. Belg najlepiej rozegrał finisz z dużej grupy i osiągnął czas 3:41.13.

Drugie miejsce zajął Szwajcar Mauro Schmid z Team Jayco AlUla, natomiast trzeci był Holender Olav Kooij reprezentujący Decathlon CMA CGM Team. W pierwszej dziesiątce uplasowali się również między innymi Mads Pedersen i Michael Matthews.

Dla Philipsena było to jedenaste zwycięstwo etapowe w Tour de France. Belg długo czekał na pierwszy triumf w tegorocznej edycji wyścigu.

– Oczywiście podejmuję tę walkę. Na początku tegorocznej rywalizacji czułem się bardzo źle. Może wynikało to z upałów. Moje przygotowania do wyścigu były idealne, ale musiałem tak długo czekać na etapowe zwycięstwo. To był jeden z moich celów – powiedział Philipsen na antenie Eurosportu.

Walka o zieloną koszulkę nabiera tempa

Zwycięstwo pozwoliło Philipsenowi zmniejszyć stratę do Madsa Pedersena w klasyfikacji punktowej. Belg ma obecnie 445 punktów, podczas gdy prowadzący Duńczyk zgromadził 452 punkty.

Różnica między zawodnikami wynosi więc zaledwie siedem punktów. Rywalizacja o zieloną koszulkę pozostaje otwarta przed decydującymi etapami Tour de France.

Kwiatkowski w grupie pościgowej

Na trasie 17. etapu znalazły się cztery górskie premie. Od pierwszych kilometrów kolarze podejmowali liczne próby ucieczek.

Przez długi czas samotnie na czele jechał Jasper Stuyven. Za Belgiem podążała pięcioosobowa grupa pościgowa, w której znalazł się Michał Kwiatkowski. Uciekinierzy nie stanowili zagrożenia dla liderów klasyfikacji generalnej, ponieważ każdy z nich tracił do Tadeja Pogacara co najmniej trzy godziny.

Grupa zasadnicza, licząca około 40 zawodników, najpierw doścignęła pięciu kolarzy jadących za Stuyvenem. Belg został złapany cztery kilometry przed metą, co otworzyło drogę do finiszu z większej grupy.

Kwiatkowski ukończył etap na 42. miejscu, ze stratą 3 minut i 22 sekund do zwycięzcy. Kamil Gradek był 67. i stracił 8 minut i 46 sekund.

Pogacar kontroluje klasyfikację generalną

Tadej Pogacar przyjechał na metę blisko dziewięć minut po Philipsenie i został sklasyfikowany na 50. pozycji. Słoweniec dotarł jednak do Voiron razem ze swoimi najgroźniejszymi rywalami, dlatego zachował całą przewagę w klasyfikacji generalnej.

Lider UAE Team Emirates-XRG ma 4 minuty i 32 sekundy przewagi nad Remco Evenepoelem. Trzecie miejsce zajmuje Isaac Del Toro, który traci 6 minut i 51 sekund.

Michał Kwiatkowski zajmuje 120. miejsce w klasyfikacji generalnej, a Kamil Gradek jest 163.

Górski sprawdzian przed peletonem

W czwartek kolarze zmierzą się z górskim etapem z Voiron do Orcieres-Merlette. Trasa liczy 185,2 km i zakończy się podjazdem do mety.

Odcinek może sprzyjać zawodnikom próbującym jazdy w ucieczce. Nie będzie to jednak jeszcze najtrudniejszy etap tegorocznej edycji Tour de France.

Wyścig zakończy się w niedzielę w Paryżu.

Wyniki 17. etapu Tour de France

Jasper Philipsen (Belgia, Alpecin-Premier Tech) – 3:41.13

Mauro Schmid (Szwajcaria, Team Jayco AlUla) – ten sam czas

Olav Kooij (Holandia, Decathlon CMA CGM Team) – ten sam czas

Lewis Askey (Wielka Brytania, NSN Cycling Team) – ten sam czas

Rick Pluimers (Holandia, Tudor Pro Cycling Team) – ten sam czas

Clement Russo (Francja, Groupama-FDJ United) – ten sam czas

Huub Artz (Holandia, Lotto Intermarche) – ten sam czas

Mads Pedersen (Dania, Lidl-Trek) – ten sam czas

Michael Matthews (Australia, Team Jayco AlUla) – ten sam czas

Aaron Gate (Nowa Zelandia, XDS Astana Team) – ten sam czas

Michał Kwiatkowski (Polska, Netcompany INEOS) – strata 3.22

Kamil Gradek (Polska, Bahrain Victorious) – strata 8.46

Klasyfikacja generalna

Tadej Pogacar (Słowenia, UAE Team Emirates-XRG) – 60:04.17

Remco Evenepoel (Belgia, Red Bull-Bora-hansgrohe) – strata 4.32

Isaac Del Toro (Meksyk, UAE Team Emirates-XRG) – 6.51

Paul Seixas (Francja, Decathlon CMA CGM Team) – 7.11

Juan Ayuso (Hiszpania, Lidl-Trek) – 9.22

Mattias Skjelmose (Dania, Lidl-Trek) – 10.14

Lenny Martinez (Francja, Bahrain Victorious) – 12.50

Thomas Pidcock (Wielka Brytania, Q36.5 Pro Cycling Team) – 12.58

Jordan Jegat (Francja, Team TotalEnergies) – 14.04

Yannis Voisard (Szwajcaria, Tudor Pro Cycling Team) – 24.18

Michał Kwiatkowski (Polska, Netcompany INEOS) – strata 3:51.18

Kamil Gradek (Polska, Bahrain Victorious) – strata 4:38.39