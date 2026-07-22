Kimi Antonelli faworytem Grand Prix Węgier. Lewis Hamilton poluje na dziewiąte zwycięstwo

Antonelli dominuje w mistrzostwach

W niedzielę na torze Hungaroring odbędzie się 11. runda mistrzostw świata Formuły 1. Po dziesięciu wyścigach liderem klasyfikacji generalnej jest Kimi Antonelli z Mercedesa.

Urodzony w Bolonii kierowca odniósł w tym sezonie już sześć zwycięstw. W ostatnią niedzielę triumfował w Grand Prix Belgii, a wcześniej pięciokrotnie z rzędu był najlepszy w Chinach, Japonii, Miami, Kanadzie i Monako.

Antonelli zgromadził 204 punkty i o 45 wyprzedza Lewisa Hamiltona. Siedmiokrotny mistrz świata drugi sezon reprezentuje barwy Ferrari. Trzecie miejsce w klasyfikacji zajmuje drugi z kierowców Mercedesa, George Russell, który ma 154 punkty.

Hamilton chce ponownie zwyciężyć na Hungaroringu

Bukmacherzy przed Grand Prix Węgier zdecydowanie stawiają na Antonellego. Wśród najpoważniejszych kandydatów do zwycięstwa wymieniany jest jednak także Hamilton.

Brytyjczyk może pochwalić się wyjątkowym bilansem na Hungaroringu. Wygrywał tam ośmiokrotnie, dziewięć razy rozpoczynał wyścig z pole position, a łącznie 12 razy stawał na podium. Kierowca Ferrari nie ukrywa, że zamierza włączyć się do walki o dziewiąty triumf na węgierskim torze.

Hamilton pozostaje także rekordzistą pod względem liczby zwycięstw w historii Formuły 1. W 390 startach dla trzech zespołów wygrał 106 wyścigów. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Michael Schumacher z 91 triumfami, a trzecie Max Verstappen, który ma na koncie 71 zwycięstw.

W gronie kandydatów do wygranej na Węgrzech znajdują się również Charles Leclerc z Ferrari oraz czterokrotny mistrz świata Max Verstappen z Red Bulla.

Kierowcy McLarena z mniejszymi szansami

Mniej szans na zwycięstwo daje się broniącemu tytułu Lando Norrisowi. Kierowca McLarena wygrał Grand Prix Węgier w poprzednim sezonie, a jego zespołowy partner Oscar Piastri zajął wówczas drugie miejsce.

McLaren jest najbardziej utytułowanym zespołem w historii węgierskiego wyścigu. Kierowcy brytyjskiej ekipy odnosili na Hungaroringu łącznie 13 zwycięstw.

Oprócz Hamiltona, Norrisa i Piastriego na starcie pojawi się kilku innych zawodników, którzy w przeszłości wygrywali Grand Prix Węgier. Są to Fernando Alonso, triumfator z 2003 roku, Esteban Ocon, zwycięzca z 2021 roku, oraz Max Verstappen, który był najlepszy w sezonach 2022 i 2023.

Historyczny wyścig za „żelazną kurtyną”

Tegoroczne Grand Prix Węgier będzie 41. edycją wyścigu. Zawody zadebiutowały w kalendarzu Formuły 1 w 1986 roku jako pierwsza runda mistrzostw świata rozegrana w kraju znajdującym się wcześniej za „żelazną kurtyną”.

Premierowe zawody przyciągnęły około 200 tysięcy kibiców, mimo że ceny niektórych biletów odpowiadały kilku ówczesnym średnim pensjom. Pierwszy wyścig wygrał Brazylijczyk Nelson Piquet, reprezentujący zespół Williamsa.

Obiekt zbudowano w zaledwie osiem miesięcy. Inwestycja kosztowała 340 milionów forintów, czyli około 7,6 miliona ówczesnych dolarów, a jej finansowanie zapewniły państwowe przedsiębiorstwa.

Kręty tor, na którym trudno wyprzedzać

Hungaroring znajduje się w miejscowości Mogyoród, około 19 kilometrów od Budapesztu. Tor jest krótki, kręty i wymagający technicznie, a możliwości wyprzedzania są na nim ograniczone. Z tego powodu duże znaczenie mogą mieć wynik kwalifikacji oraz odpowiednio dobrana strategia.

Jedno okrążenie liczy 4,381 kilometra i składa się z 14 zakrętów. Kierowcy będą mieli do pokonania 70 okrążeń.

Rekord toru należy do Hamiltona. Brytyjczyk, wówczas reprezentujący Mercedesa, uzyskał w 2020 roku czas 1.16,627.

Deszcz może wpłynąć na przebieg rywalizacji

Wyścig rozpocznie się w niedzielę o godz. 15. Prognozy przewidują temperaturę powietrza na poziomie 25–27 stopni Celsjusza.

W porze rozpoczęcia zawodów możliwe są przelotne opady deszczu. Zmienna pogoda może utrudnić zespołom dobór opon i dodatkowo zwiększyć znaczenie strategii.

Klasyfikacja kierowców po 10 wyścigach

Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 pkt

Lewis Hamilton (Ferrari) – 159 pkt

George Russell (Mercedes) – 154 pkt

Charles Leclerc (Ferrari) – 126 pkt

Lando Norris (McLaren) – 103 pkt

Oscar Piastri (McLaren) – 92 pkt

Max Verstappen (Red Bull Racing) – 91 pkt

Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 60 pkt

Pierre Gasly (Alpine) – 42 pkt

Liam Lawson (Racing Bulls) – 39 pkt

Klasyfikacja konstruktorów

Mercedes – 358 pkt

Ferrari – 285 pkt

McLaren – 195 pkt

Red Bull Racing – 151 pkt

Alpine – 61 pkt

Racing Bulls – 61 pkt