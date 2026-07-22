Trener angielskiego klubu piłkarskiego oskarżony o szpiegostwo

Klub murem stanął za trenerem
FA zarzuca Eckertowi, że zezwolił na obserwację treningów Oxford United, Ipswich Town i Middlesbrough przed ich meczami z Southampton w zeszłym sezonie. Po przeprowadzeniu dochodzenia federacja oskarżyła go o niewłaściwe zachowanie.
Zarzuca się, że główny trener zachowywał się w sposób niewłaściwy i/lub naraził drużynę na utratę dobrego imienia, zarządzając i/lub upoważniając do obserwacji treningów Oxford United FC, Ipswich Town FC i Middlesbrough FC przed meczami pomiędzy tymi klubami a Southampton FC odpowiednio w grudniu 2025 r., kwietniu 2026 r. i maju 2026 r. - poinformowała FA w komunikacie prasowym na swojej oficjalnej stronie.
Sytuację skomentował klub szkoleniowca. Tonda i klub będą nadal w pełni i otwarcie współpracować z FA. Klub w pełni wspiera Tondę i jego sztab w dążeniu do realizacji naszej ambicji powrotu do Premier League - poinformował Southampton w oświadczeniu, potwierdzając zarzuty.
Pracownicy klubu byli zachęcani do szpiegowania
English Football League (EFL) powołała Niezależną Komisję Dyscyplinarną w celu wyjaśnienia "afery szpiegowskiej". Ujawniono, że młodsi pracownicy klubu byli naciskani i zachęcani do prowadzenia działań szpiegowskich w celu uzyskania przewagi sportowej nad przeciwnikami, w tym Middlesbrough, z którym Southampton wygrało w półfinale baraży.
Eckert przyznał, że informacje takie, jak wybór składu i kontuzje są wrażliwymi danymi, które klub chciałby zachować w tajemnicy przed meczem. Potwierdził też, że świadomie zezwolił na obserwację w celu uzyskania informacji o taktyce przeciwnych drużyn i dostępności kluczowych zawodników - poinformowała komisja w swoim orzeczeniu.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.