Trener angielskiego klubu piłkarskiego oskarżony o szpiegostwo

Klub murem stanął za trenerem

FA zarzuca Eckertowi, że zezwolił na obserwację treningów Oxford United, Ipswich Town i Middlesbrough przed ich meczami z Southampton w zeszłym sezonie. Po przeprowadzeniu dochodzenia federacja oskarżyła go o niewłaściwe zachowanie.

Zarzuca się, że główny trener zachowywał się w sposób niewłaściwy i/lub naraził drużynę na utratę dobrego imienia, zarządzając i/lub upoważniając do obserwacji treningów Oxford United FC, Ipswich Town FC i Middlesbrough FC przed meczami pomiędzy tymi klubami a Southampton FC odpowiednio w grudniu 2025 r., kwietniu 2026 r. i maju 2026 r. - poinformowała FA w komunikacie prasowym na swojej oficjalnej stronie.

Sytuację skomentował klub szkoleniowca. Tonda i klub będą nadal w pełni i otwarcie współpracować z FA. Klub w pełni wspiera Tondę i jego sztab w dążeniu do realizacji naszej ambicji powrotu do Premier League - poinformował Southampton w oświadczeniu, potwierdzając zarzuty.

Pracownicy klubu byli zachęcani do szpiegowania

English Football League (EFL) powołała Niezależną Komisję Dyscyplinarną w celu wyjaśnienia "afery szpiegowskiej". Ujawniono, że młodsi pracownicy klubu byli naciskani i zachęcani do prowadzenia działań szpiegowskich w celu uzyskania przewagi sportowej nad przeciwnikami, w tym Middlesbrough, z którym Southampton wygrało w półfinale baraży.

Eckert przyznał, że informacje takie, jak wybór składu i kontuzje są wrażliwymi danymi, które klub chciałby zachować w tajemnicy przed meczem. Potwierdził też, że świadomie zezwolił na obserwację w celu uzyskania informacji o taktyce przeciwnych drużyn i dostępności kluczowych zawodników - poinformowała komisja w swoim orzeczeniu.