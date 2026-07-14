Klub Cristiano Ronaldo nie płaci piłkarzom pensji. Szejkom brakuje pieniędzy

Pierwsze trofeum Ronaldo w barwach Al-Nassr
Według agencji "Arriyadiyah". kierownictwo klubu pracuje nad tym, aby w najbliższym czasie uregulować zaległości. Problemy wstrzymały proces pozyskania zagranicznego piłkarza, który miał zastąpić chorwackiego pomocnika Marcelo Brozovicia, który opuścił drużynę po wygaśnięciu kontraktu.
W minionych rozgrywkach Al-Nassr po raz pierwszy od 2019 roku wygrał ligę saudyjską. Był to dziesiąty tytuł mistrzowski w historii klubu, a zarazem pierwsze oficjalne trofeum zdobyte przez Cristiano Ronaldo w barwach tego zespołu.
Al-Nassr rywalizuje na czterech frontach
Drużyna rozpocznie sezon pod wodzą nowego trenera, Australijczyka Ange Postecoglou, który prowadził m.in. Celtic Glasgow, Tottenhamem Hotspur (triumf w Lidze Europy 2025) i Nottingham Forest.
Al-Nassr będzie rywalizował w krajowych rozgrywkach ligowych i pucharowych, o Superpuchar Arabii Saudyjskiej a także w azjatyckiej Lidze Mistrzów.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.