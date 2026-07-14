Klub Cristiano Ronaldo nie płaci piłkarzom pensji. Szejkom brakuje pieniędzy

Pierwsze trofeum Ronaldo w barwach Al-Nassr

Według agencji "Arriyadiyah". kierownictwo klubu pracuje nad tym, aby w najbliższym czasie uregulować zaległości. Problemy wstrzymały proces pozyskania zagranicznego piłkarza, który miał zastąpić chorwackiego pomocnika Marcelo Brozovicia, który opuścił drużynę po wygaśnięciu kontraktu.

W minionych rozgrywkach Al-Nassr po raz pierwszy od 2019 roku wygrał ligę saudyjską. Był to dziesiąty tytuł mistrzowski w historii klubu, a zarazem pierwsze oficjalne trofeum zdobyte przez Cristiano Ronaldo w barwach tego zespołu.

Al-Nassr rywalizuje na czterech frontach

Drużyna rozpocznie sezon pod wodzą nowego trenera, Australijczyka Ange Postecoglou, który prowadził m.in. Celtic Glasgow, Tottenhamem Hotspur (triumf w Lidze Europy 2025) i Nottingham Forest.

Al-Nassr będzie rywalizował w krajowych rozgrywkach ligowych i pucharowych, o Superpuchar Arabii Saudyjskiej a także w azjatyckiej Lidze Mistrzów.