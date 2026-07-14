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Klub Cristiano Ronaldo nie płaci piłkarzom pensji. Szejkom brakuje pieniędzy

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:43
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Klub Cristiano Ronaldo nie płaci piłkarzom pensji. Szejkom brakuje pieniędzy
Klub Cristiano Ronaldo nie płaci piłkarzom pensji. Szejkom brakuje pieniędzy/Shutterstock
Klub, którego piłkarzem jest Cristiano Ronaldo wpadł w kłopoty finansowe. Mistrz Arabii Saudyjskiej, klub Al-Nassr nie wypłacił swoim piłkarzom należnych pieniędzy. Niektórzy z nich otrzymali niepełne pensje za czerwiec.

Pierwsze trofeum Ronaldo w barwach Al-Nassr

Według agencji "Arriyadiyah". kierownictwo klubu pracuje nad tym, aby w najbliższym czasie uregulować zaległości. Problemy wstrzymały proces pozyskania zagranicznego piłkarza, który miał zastąpić chorwackiego pomocnika Marcelo Brozovicia, który opuścił drużynę po wygaśnięciu kontraktu.

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W minionych rozgrywkach Al-Nassr po raz pierwszy od 2019 roku wygrał ligę saudyjską. Był to dziesiąty tytuł mistrzowski w historii klubu, a zarazem pierwsze oficjalne trofeum zdobyte przez Cristiano Ronaldo w barwach tego zespołu.

Al-Nassr rywalizuje na czterech frontach

Drużyna rozpocznie sezon pod wodzą nowego trenera, Australijczyka Ange Postecoglou, który prowadził m.in. Celtic Glasgow, Tottenhamem Hotspur (triumf w Lidze Europy 2025) i Nottingham Forest.

Al-Nassr będzie rywalizował w krajowych rozgrywkach ligowych i pucharowych, o Superpuchar Arabii Saudyjskiej a także w azjatyckiej Lidze Mistrzów.

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Źródło PAP
Tematy: pieniądzeCristiano RonaldoAl-Nassr
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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