Siostra Cristiano Ronaldo rozpętała burzę. Szybka reakcja słynnego piłkarza

Ronaldo zdementował słowa siostry

Katia Aveiro przed rozpoczęciem pojedynku Portugalczyków z Chorwatami w rozmowie z mediami powiedziała, że jej brat po mundialu zakończy reprezentacyjną karierę. Z informacji, które mam, wynika, że Cristiano po mundialu pożegna się z kadrą, to jego ostatni taniec - oznajmiła siostra Ronaldo.

Te słowa rozpętały prawdziwą burzę, ale sytuacja szybko została opanowana przez samego zainteresowanego. Ronaldo tuż po meczu zdementował rewelacje wygłaszane przez swoją siostrę i uspokoił swoich kibiców.

Nie podejmuję pochopnych decyzji. Zadecyduję w sprawie kariery reprezentacyjnej po turnieju, a nie teraz - zacytował Ronaldo na swoim profilu w mediach społecznościowych Fabrizio Romano.

🚨🚨 Cristiano Ronaldo on his future with national team: “I don't make reckless decisions”.



“I will decide after the tournament, not now”. pic.twitter.com/STDJtTTFW7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Portugalia trafiła na Hiszpanię

Na razie myśli Ronaldo skupiają się na kolejnym meczu. W 1/8 finału mistrzostwa świata Portugalia zmierzy się z Hiszpanią. Przez wielu to spotkanie określane jest mianem przedwczesnego finału.

Mecz rozpocznie w poniedziałek, 6 lipca o godzinę 21:00. Zwycięzca tego pojedynku w ćwierćfinale trafi na lepszego z pary USA - Belgia.