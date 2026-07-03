Siostra Cristiano Ronaldo rozpętała burzę. Szybka reakcja słynnego piłkarza

Ronaldo zdementował słowa siostry
Katia Aveiro przed rozpoczęciem pojedynku Portugalczyków z Chorwatami w rozmowie z mediami powiedziała, że jej brat po mundialu zakończy reprezentacyjną karierę. Z informacji, które mam, wynika, że Cristiano po mundialu pożegna się z kadrą, to jego ostatni taniec - oznajmiła siostra Ronaldo.
Te słowa rozpętały prawdziwą burzę, ale sytuacja szybko została opanowana przez samego zainteresowanego. Ronaldo tuż po meczu zdementował rewelacje wygłaszane przez swoją siostrę i uspokoił swoich kibiców.
Nie podejmuję pochopnych decyzji. Zadecyduję w sprawie kariery reprezentacyjnej po turnieju, a nie teraz - zacytował Ronaldo na swoim profilu w mediach społecznościowych Fabrizio Romano.
Portugalia trafiła na Hiszpanię
Na razie myśli Ronaldo skupiają się na kolejnym meczu. W 1/8 finału mistrzostwa świata Portugalia zmierzy się z Hiszpanią. Przez wielu to spotkanie określane jest mianem przedwczesnego finału.
Mecz rozpocznie w poniedziałek, 6 lipca o godzinę 21:00. Zwycięzca tego pojedynku w ćwierćfinale trafi na lepszego z pary USA - Belgia.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.