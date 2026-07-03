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Siostra Cristiano Ronaldo rozpętała burzę. Szybka reakcja słynnego piłkarza

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:26
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Siostra Cristiano Ronaldo rozpętała burzę. Szybka reakcja słynnego piłkarza
Siostra Cristiano Ronaldo rozpętała burzę. Szybka reakcja słynnego piłkarza/PAP/EPA
Portugalia pokonała Chorwację 2:1 i awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata. Jedną z bramek dla zwycięzców zdobył Cristiano Ronaldo. Przed meczem siostra słynnego piłkarza rozpętała burzę. Na reakcję 41-latka gwiazdora nie trzeba było długo czekać.

Ronaldo zdementował słowa siostry

Katia Aveiro przed rozpoczęciem pojedynku Portugalczyków z Chorwatami w rozmowie z mediami powiedziała, że jej brat po mundialu zakończy reprezentacyjną karierę. Z informacji, które mam, wynika, że Cristiano po mundialu pożegna się z kadrą, to jego ostatni taniec - oznajmiła siostra Ronaldo.

Te słowa rozpętały prawdziwą burzę, ale sytuacja szybko została opanowana przez samego zainteresowanego. Ronaldo tuż po meczu zdementował rewelacje wygłaszane przez swoją siostrę i uspokoił swoich kibiców.

Portugalia w ćwierćfinale po thrillerze z Chorwacją. Ronaldo i Ramos bohaterami, teraz czas na Hiszpanię
Portugalia w ćwierćfinale po thrillerze z Chorwacją. Ronaldo i Ramos bohaterami, teraz czas na Hiszpanię

Nie podejmuję pochopnych decyzji. Zadecyduję w sprawie kariery reprezentacyjnej po turnieju, a nie teraz - zacytował Ronaldo na swoim profilu w mediach społecznościowych Fabrizio Romano.

Portugalia trafiła na Hiszpanię

Na razie myśli Ronaldo skupiają się na kolejnym meczu. W 1/8 finału mistrzostwa świata Portugalia zmierzy się z Hiszpanią. Przez wielu to spotkanie określane jest mianem przedwczesnego finału.

Mecz rozpocznie w poniedziałek, 6 lipca o godzinę 21:00. Zwycięzca tego pojedynku w ćwierćfinale trafi na lepszego z pary USA - Belgia.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Cristiano Ronaldomundial 2026siostra
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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