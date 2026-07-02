Mundial 2026. Koszmarny faul Baloguna. Boli od samego patrzenia

Po interwencji VAR Balogun usunięty z boiska

Amerykanie w 1/16 finału mistrzostw świata pokonali Bośniaków 2:0. Balogun w 45. minucie dał współgospodarzom mundialu prowadzenie, ale w 64. po nadepnięciu na staw skokowy jednego z rywali i po wskutek interwencji VAR napastnik gospodarzy został usunięty z boiska.

Folarin Balogun received a RED card for this accidental challenge on a Bosnian defender. He is set to miss their next match against Belgium.



Do you agree with this card? pic.twitter.com/ry72gGLrKv — Banter FC (@TheFCBanter) July 2, 2026

Selekcjoner reprezentacji USA Mauricio Pechettino uważa, że faul, po którym Balogun został ukarany czerwoną kartką nie był celowy i nie zasługiwał na tak ostrą reakcję sędziego. W żadnym wypadku to nie była czerwona kartka. To zwyczajna sytuacja w piłce nożnej. W żaden sposób nie było to jego celowe zachowanie, czysty przypadek, nadepnął na rywala nieumyślnie - analizował argentyński szkoleniowiec.

Amerykanie poradzili sobie grając w osłabieniu

Grając w dziesiątkę Amerykanie zdobyli drugiego gola i nie pozwolili rywalom na dużo. Zespół pokazał klasę, determinację, zawodnicy pomagali sobie wzajemnie na boisku. Rozwój i dojrzałość tej drużyny są imponujące, zwłaszcza gdy widzi się, jak bardzo poprawiła się w ciągu ostatnich pięciu, sześciu tygodni - zaznaczył selekcjoner USA.

Szkoleniowiec Bośni i Hercegowiny Sergej Barbarez nie rozdzierał szat z powodu porażki i przypomniał, że jego ekipa i tak odniosła za oceanem historyczny sukces po raz pierwszych awansując do fazy pucharowej. Oczywiście, że wolałbym, abyśmy stworzyli sobie więcej okazji bramkowych, byśmy uniknęli kilku błędów w obronie, które na tym poziomie są natychmiast wykorzystywane, ale zespół zasłużył na pochwały za cały turniej. Mamy prawo trzymać głowy wysoko - ocenił były piłkarz klubów Bundesligi.