Dziennik Gazeta Prawana logo

Tuchel apeluje do rodziców: „Pozwólcie dzieciom obejrzeć ten mecz”. Anglia zagra o ćwierćfinał mundialu

Kacper Kilanowski
dzisiaj, 06:59
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Tuchel apeluje do rodziców: Pozwólcie dzieciom obejrzeć ten mecz. Anglia zagra o ćwierćfinał mundialu
Tuchel apeluje do rodziców: Pozwólcie dzieciom obejrzeć ten mecz. Anglia zagra o ćwierćfinał mundialu/PAP/EPA
Selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel zaapelował do rodziców, aby pozwolili dzieciom obejrzeć nocny mecz z Meksykiem o awans do ćwierćfinału mistrzostw świata. Niemiecki szkoleniowiec podkreślił, że mundial to wyjątkowe wydarzenie, które odbywa się tylko raz na cztery lata.

Tuchel: mistrzostwa świata są ważniejsze niż jeden dzień szkoły

Spotkanie Anglii z Meksykiem rozpocznie się w poniedziałek o godz. 1.00 czasu brytyjskiego, co oznacza, że dla wielu młodych kibiców będzie to bardzo późna pora. Mimo to Thomas Tuchel zachęca rodziców, by zrobili wyjątek.

– Niech oglądają piłkę nożną. W szkole jest tyle zajęć, a mistrzostwa świata są co cztery lata. To będzie bardzo, bardzo ważny mecz. Potrzebujemy wsparcia wszystkich, a zwłaszcza dzieci – powiedział selekcjoner po awansie swojej drużyny do 1/8 finału.

Anglia zagra z Meksykiem o miejsce w ćwierćfinale

Reprezentacja Anglii wywalczyła awans do fazy pucharowej po zwycięstwie 2:1 nad Demokratyczną Republiką Konga w środowym meczu rozegranym w Atlancie. Teraz przed „Trzema Lwami” znacznie trudniejsze wyzwanie – starcie z Meksykiem, którego stawką będzie miejsce w ćwierćfinale mistrzostw świata.

Meksykanie zapewnili sobie awans dzień wcześniej, pokonując Ekwador 2:0.

Selekcjoner Anglii... przespał mecz rywali

Tuchel przyznał, że nie obejrzał spotkania Meksyku z Ekwadorem. Mecz został opóźniony o godzinę z powodu burzy, a szkoleniowiec postanowił nie czekać na jego rozpoczęcie.

– Chciałem obejrzeć pierwszą połowę, a potem się położyć, ale gdy jej nie było, to się położyłem. To dla mnie dość nietypowe, ale wyjątkowo wcześnie poszedłem spać. Dopiero rano zobaczyłem wynik, doszło do mnie, że Meksyk znowu nie stracił bramki, więc już wiadomo, jak trudne zadanie nas czeka – powiedział trener reprezentacji Anglii.

Bezpośredni pojedynek Anglii z Meksykiem wyłoni jednego z ćwierćfinalistów tegorocznych mistrzostw świata.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: mundial 2026AngliaThomas Tuchel
Powiązane
Belgia dokonała niemożliwego! Sensacyjny powrót z 0:2 i awans do 1/8 finału mundialu
Belgia dokonała niemożliwego! Sensacyjny powrót z 0:2 i awans do 1/8 finału mundialu
Mistrzyni French Open odpadła z Wimbledonu. Krejcikova odesłała Andriejewą do domu
Mistrzyni French Open odpadła z Wimbledonu. Krejcikova odesłała Andriejewą do domu
Mundial 2026. Do 75. minuty pachniało sensacją. Kane uratował Anglię przed kompromitacją
Mundial 2026. Do 75. minuty pachniało sensacją. Kane uratował Anglię przed kompromitacją
Kacper Kilanowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMarceli Bogusławski nie do zatrzymania. Dwa etapy i dwa zwycięstwa w Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków »
Zobacz
|
War,Concept.,Military,Silhouettes,Fighting,Scene,On,War,Fog,Sky
Siostra Łucja miała wizję III wojny światowej? Tak brzmiała jej przepowiednia
Policja, dowód rejestracyjny
Masz to w aucie? Pożegnaj się z dowodem rejestracyjnym
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości
Toyota PROACE CITY Verso
Oto nowe auto za 39 500 zł. Ma silnik 1.5 i gwarancję na 1 mln kilometrów
Nowa Cupra Raval
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Seniorzy mają czas do 24 lipca. Za karę mniejsza emerytura
Seniorzy mają czas do 24 lipca. Za karę mniejsza emerytura
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj