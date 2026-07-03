Anglia zagra z Meksykiem. Rząd wydłuża godziny otwarcia pubów dla kibiców

Puby otwarte do świtu

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował, że w nocy z niedzieli na poniedziałek puby i bary w Anglii oraz Walii będą mogły pozostać otwarte do godziny 5 rano. Decyzja została podjęta z myślą o kibicach, którzy będą śledzić mecz 1/8 finału mistrzostw świata, w którym Anglia zmierzy się z Meksykiem.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 1.00 czasu lokalnego, dlatego rząd zdecydował o czasowym wydłużeniu godzin obowiązywania licencji na sprzedaż alkoholu.

Ułatwienia dla właścicieli lokali

Dzięki specjalnym przepisom właściciele pubów i barów nie będą musieli indywidualnie ubiegać się o zgodę na serwowanie alkoholu poza standardowymi godzinami otwarcia. Rząd automatycznie rozszerzył obowiązujące licencje na czas rozgrywania meczu.

Starmer: „Cały kraj będzie wspierał drużynę”

Premier Keir Starmer zachęcił kibiców do wspólnego dopingowania reprezentacji.

– Piłka nożna wraca do domu, ale dbamy o to, aby kibice nie musieli tego robić. Cały kraj będzie wspierał drużynę. Naprzód, Anglio! – powiedział w oficjalnym oświadczeniu.

Anglia awansowała po zwycięstwie

Reprezentacja Anglii zapewniła sobie miejsce w 1/8 finału w środę, pokonując Demokratyczną Republikę Konga 2:1. Teraz przed zespołem kolejne wyzwanie – starcie z Meksykiem, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału mundialu.