Dziennik Gazeta Prawana logo

Szwajcaria pewnie pokonała Algierię i zameldowała się w 1/8 finału MŚ. Embolo i Ndoye bohaterami Helwetów

Kacper Kilanowski
40 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Szwajcaria pewnie pokonała Algierię i zameldowała się w 1/8 finału MŚ. Embolo i Ndoye bohaterami Helwetów
Szwajcaria pewnie pokonała Algierię i zameldowała się w 1/8 finału MŚ. Embolo i Ndoye bohaterami Helwetów/PAP/EPA
Reprezentacja Szwajcarii bez większych problemów pokonała Algierię 2:0 w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata rozegranym w Vancouver. Helweci objęli prowadzenie już w 11. minucie, a po przerwie błyskawicznie podwyższyli wynik. W walce o ćwierćfinał zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Kolumbia – Ghana.

Szwajcarzy od początku narzucili swoje warunki

Szwajcaria przystępowała do meczu jako zwycięzca grupy B i szybko potwierdziła swoją wysoką formę. Już w 11. minucie Johan Manzambi popisał się efektownym rajdem przez środek boiska, minął kilku rywali i dograł do Breela Embolo, który z bliskiej odległości otworzył wynik spotkania.

Po zdobyciu gola Helweci nie zwalniali tempa. Bliski podwyższenia prowadzenia był Ruben Vargas, który w 30. minucie efektownie przedarł się przez defensywę Algierii, jednak nie zdołał zakończyć akcji celnym strzałem.

Algieria odpowiedziała zbyt późno

„Pustynni Wojownicy” długo nie potrafili zagrozić bramce Gregora Kobela. Dopiero tuż przed przerwą pierwszy celny strzał oddał Fares Chaibi, lecz szwajcarski bramkarz pewnie interweniował.

Dla selekcjonera Algierii Vladimira Petkovicia spotkanie miało wyjątkowy wymiar. W latach 2014–2021 prowadził bowiem reprezentację Szwajcarii, z którą osiągał sukcesy na najważniejszych turniejach.

Błyskawiczny cios po przerwie

Drugą połowę Szwajcarzy rozpoczęli w najlepszy możliwy sposób. Już po 40 sekundach wysoki pressing przyniósł efekt w postaci przejęcia piłki tuż przed polem karnym rywali. Dan Ndoye wykorzystał sytuację i precyzyjnym strzałem pokonał Lucę Zidane'a, ustalając wynik na 2:0.

Algierczycy próbowali wrócić do gry. Najlepszą okazję miał Riyad Mahrez, który uderzył bez przyjęcia po dośrodkowaniu Rafika Belghaliego, jednak jego strzał został zablokowany przez Denisa Zakarię.

Niewykorzystane okazje i pewny awans

Końcówka meczu mogła przynieść kolejne gole dla Szwajcarii. W 81. minucie Fabian Rieder nie wykorzystał znakomitej okazji, pudłując do praktycznie pustej bramki. W doliczonym czasie gry szansę miał jeszcze Remo Freuler, ale Luca Zidane skutecznie obronił jego uderzenie.

Ostatecznie Szwajcarzy odnieśli zasłużone zwycięstwo 2:0 i awansowali do 1/8 finału, gdzie zmierzą się ze zwycięzcą pary Kolumbia – Ghana

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Szwajcariamundial 2026AlgieriaBreel Embolo
Powiązane
Aleksander Owieczkin zostaje w Washington Capitals. Rekordzista NHL rozegra 22. sezon w lidze
Aleksander Owieczkin zostaje w Washington Capitals. Rekordzista NHL rozegra 22. sezon w lidze
Yamal po awansie Hiszpanii: Marzę o zdobyciu mistrzostwa świata
Yamal po awansie Hiszpanii: Marzę o zdobyciu mistrzostwa świata
Portugalia w ćwierćfinale po thrillerze z Chorwacją. Ronaldo i Ramos bohaterami, teraz czas na Hiszpanię
Portugalia w ćwierćfinale po thrillerze z Chorwacją. Ronaldo i Ramos bohaterami, teraz czas na Hiszpanię
Kacper Kilanowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSzwajcaria pewnie pokonała Algierię i zameldowała się w 1/8 finału MŚ. Embolo i Ndoye bohaterami Helwetów »
Zobacz
|
Sterling K. Brown w serialu "Paradise"
"Najlepszy serial roku". Finałowy odcinek megahitu
Odcinkowy pomiar prędkości
10 nowych odcinkowych pomiarów prędkości już działa. Kierowcy jadą 145 km/h i mandat nie przychodzi
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. W gdańskich lasach odkopano skarb sprzed tysiącleci
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. Odkopano skarb sprzed tysiącleci
Nowa Skoda Epiq
Skoda odleciała z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Toyota C-HR silnik hybryda 1.8 czerwony kolor
Nowa Toyota hitem: Ma silnik 2.0 i spala 3,2 l na 100 km. Ile kosztuje?
Umundurowany policjant stojący przy nowym, srebrno-niebiesko-żółtym radiowozie i patrzący na dwa ekrany kontrolerów do drona leżące na klapie bagażnika samochodu
Od 3 lipca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj