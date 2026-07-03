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Yamal po awansie Hiszpanii: Marzę o zdobyciu mistrzostwa świata

Kacper Kilanowski
dzisiaj, 06:49
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Yamal po awansie Hiszpanii: Marzę o zdobyciu mistrzostwa świata
Yamal po awansie Hiszpanii: Marzę o zdobyciu mistrzostwa świata/PAP/EPA
Hiszpania nie dała Austrii żadnych szans i wygrała 3:0 w meczu 1/16 finału mistrzostw świata. Bohaterem spotkania został Lamine Yamal, który po końcowym gwizdku mówił o swoim największym piłkarskim marzeniu. Zespół Luisa de la Fuente potwierdził, że należy do grona głównych kandydatów do zdobycia tytułu.

Oyarzabal poprowadził Hiszpanię do zwycięstwa

Reprezentacja Hiszpanii od początku kontrolowała przebieg spotkania z Austrią i pewnie wywalczyła awans do 1/8 finału mistrzostw świata. Dubletem popisał się Mikel Oyarzabal, któremu przy obu trafieniach asystował Marc Cucurella. Trzeciego gola zdobył Pedro Porro.

Dla napastnika Realu Sociedad były to już czwarta bramka w trwającym turnieju, co umacnia go w gronie najskuteczniejszych zawodników mundialu.

Lamine Yamal: Liczy się tylko jedno

Po meczu nagrodę dla najlepszego piłkarza spotkania odebrał Lamine Yamal. Skrzydłowy podkreślał, że najważniejszym celem reprezentacji jest dalsza walka o mistrzowski tytuł.

– Teraz każdy mecz jest kluczowy, bo jeśli przegrasz, wracasz do domu. Musimy stale się rozwijać, ale znamy swoją jakość i nie boimy się żadnej drużyny. Mistrzostwa świata to najważniejsze rozgrywki. Każde dziecko marzy o grze w piłkę nożną, a ja myślę tylko o spełnieniu mojego marzenia, czyli wygraniu mundialu z Hiszpanią – powiedział.

Hiszpania w kolejnym meczu zmierzy się z Portugalią lub Chorwacją. Yamal przyznał, że nie ma preferencji co do rywala, choć możliwość gry przeciwko Cristiano Ronaldo byłaby dla niego wyjątkowym przeżyciem.

– Zagranie przeciwko Cristiano Ronaldo byłoby zaszczytem, ale nie ma dla mnie znaczenia, kto będzie naszym kolejnym przeciwnikiem – zaznaczył.

Yamal wrócił do pełni sił

Skrzydłowy Barcelony zdradził również, że jest już w pełni gotowy do gry po kontuzji, której doznał pod koniec kwietnia w meczu ligowym z Celtą Vigo.

– Jestem bardzo zadowolony z awansu. To było dla nas najważniejsze. Stopniowo wracam do formy. Znów mogę szybko biegać i dryblować. Jestem już w stu procentach gotowy do gry, choć muszę o siebie dbać. Od momentu wyjścia z hotelu do ostatniego gwizdka po prostu dobrze się bawię – podkreślił.

De la Fuente: To jeszcze nie jest nasz szczyt

Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente nie ukrywał zadowolenia z postawy swojej drużyny, jednocześnie przekonując, że zespół wciąż ma rezerwy.

– Mam dziś wiele powodów do radości. Odnieśliśmy znaczące zwycięstwo, a drużyna grała fantastycznie. Jednak wciąż jest miejsce na poprawę. Możecie myśleć, że widzieliście w nas to, co najlepsze, ale ta drużyna jeszcze nie osiągnęła swojego potencjału – ocenił szkoleniowiec.

Hiszpanie, którzy w 2024 roku sięgnęli po mistrzostwo Europy, potwierdzają, że należą do ścisłego grona faworytów do triumfu również na mundialu.

Rangnick: Hiszpania była poza naszym zasięgiem

Po końcowym gwizdku klasę rywali docenił także selekcjoner Austrii Ralf Rangnick. Jego zespół przez całe spotkanie nie potrafił znaleźć sposobu na sforsowanie hiszpańskiej defensywy i nie oddał ani jednego celnego strzału.

– Dzisiaj spotkaliśmy przeciwnika, który jest po prostu klasą samą w sobie i któremu naprawdę trudno było się przeciwstawić przez 90 minut – przyznał niemiecki szkoleniowiec.

Rangnick zapowiedział jednocześnie, że pozostanie na stanowisku selekcjonera Austrii. Jego głównym celem będzie przygotowanie drużyny do mistrzostw Europy w 2028 roku.

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Źródło PAP
Tematy: Lamine YamalHiszpaniamundial 2026Austria
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