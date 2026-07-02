Najdroższy w historii transfer brytyjskiego piłkarza. Elliot Anderson w Manchesterze City

Anderson droższy od Bellinghama

Kluby nie ujawniły szczegółów finansowych, ale brytyjskie media podały, że całkowita wartość transferu 23-letniego piłkarza sięga 116 milionów funtów (153 milionów dolarów), przekraczając kwotę 115 milionów funtów, jaką Real Madryt zgodził się zapłacić Borussii Dortmund za Jude'a Bellinghama w 2023 roku.

Ten transfer czyni Andersona również najdroższym transferem Manchesteru City, przewyższając 100 milionów funtów wydanych na zakup skrzydłowego Jacka Grealisha z Aston Villi w 2021 roku.

Nottingham Forest zrobił dobry interes na Andersonie

Anderson, wychowanek akademii Newcastle United, dołączył do Forest za 35 milionów funtów w 2024 roku i rozegrał 92 mecze we wszystkich rozgrywkach, strzelając sześć goli i zaliczając 11 asyst.

W reprezentacji Anglii wystąpił dotychczas 13 razy. Jest uznawany za energicznego i solidnego taktycznie pomocnika, znanego ze swojej pracowitości, silnego pressingu i odzyskiwania piłki, a także z wysokiej skuteczności podań.

Maresca zajął miejsce po Guardioli

Manchester City, który w poprzednim sezonie zajął drugie miejsce w Premier League za Arsenalem Londyn, przystąpi do edycji 2026/27 pod wodzą nowego trenera. Po dziesięciu latach pełnych sukcesów z klubu odszedł Josep Guardiola, a zastąpił go Enzo Maresca.