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Najdroższy w historii transfer brytyjskiego piłkarza. Elliot Anderson w Manchesterze City

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 16:43
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Najdroższy w historii transfer brytyjskiego piłkarza. Elliot Anderson w Manchesterze City
Najdroższy w historii transfer brytyjskiego piłkarza. Elliot Anderson w Manchesterze City/PAP/EPA
116 milionów funtów - tyle Manchester City zapłacił Nottingham Forest za transfer Elliota Andersona. Reprezentant Anglii, który uczestniczy obecnie w mistrzostwach świata w Ameryce Północnej w ten sposób został najdroższym brytyjskim piłkarzem w historii.

Anderson droższy od Bellinghama

Kluby nie ujawniły szczegółów finansowych, ale brytyjskie media podały, że całkowita wartość transferu 23-letniego piłkarza sięga 116 milionów funtów (153 milionów dolarów), przekraczając kwotę 115 milionów funtów, jaką Real Madryt zgodził się zapłacić Borussii Dortmund za Jude'a Bellinghama w 2023 roku.

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Ten transfer czyni Andersona również najdroższym transferem Manchesteru City, przewyższając 100 milionów funtów wydanych na zakup skrzydłowego Jacka Grealisha z Aston Villi w 2021 roku.

Nottingham Forest zrobił dobry interes na Andersonie

Anderson, wychowanek akademii Newcastle United, dołączył do Forest za 35 milionów funtów w 2024 roku i rozegrał 92 mecze we wszystkich rozgrywkach, strzelając sześć goli i zaliczając 11 asyst.

W reprezentacji Anglii wystąpił dotychczas 13 razy. Jest uznawany za energicznego i solidnego taktycznie pomocnika, znanego ze swojej pracowitości, silnego pressingu i odzyskiwania piłki, a także z wysokiej skuteczności podań.

Maresca zajął miejsce po Guardioli

Manchester City, który w poprzednim sezonie zajął drugie miejsce w Premier League za Arsenalem Londyn, przystąpi do edycji 2026/27 pod wodzą nowego trenera. Po dziesięciu latach pełnych sukcesów z klubu odszedł Josep Guardiola, a zastąpił go Enzo Maresca.

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Źródło PAP
Tematy: manchester citytransferElliot Anderson
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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