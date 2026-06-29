Enzo Maresca nowym trenerem piłkarzy Manchesteru City

Manchester City nie jest obcy Maresce

46-letni Maresca, do niedawna szkoleniowiec Chelsea Londyn, z którą zdobył klubowe mistrzostwo świata w 2025 roku, podpisał trzyletni kontrakt. Zna klub z Manchesteru, ponieważ w przeszłości trenował młodzieżową drużynę "The Citizens".

Przez pewien czas był również jednym z asystentów Guardioli w seniorskiej drużynie. Możliwość trenowania Manchesteru City, który znam bardzo dobrze, jest dla mnie wspaniałą okazją. Jakość i wartość pracujących tutaj ludzi czyni to miejsce tak wyjątkowym, chcę im podziękować za okazanie wiary w moje umiejętności - oświadczył Maresca.

Nie mogę się już doczekać pierwszego treningu. Chcę, żebyśmy zwyciężali, grali dobrą piłkę i cieszyli się presją związaną z reprezentowaniem Manchesteru City - dodał.

Maresca przed trudnym zadaniem zastąpienia Guardioli

Włoch samodzielną pracę trenerską rozpoczął w 2021 roku jako szkoleniowiec Parmy, później prowadził Leicester City, a od 2024 roku Chelsea. Z "The Blues" - oprócz triumfu w klubowych MŚ - wygrał Ligę Konferencji UEFA (2024/25). Jednak jego relacje z właścicielami londyńskiego klubu pogorszyły się i odszedł w połowie swojego drugiego sezonu na Stamford Bridge.

Teraz Maresca stanie przed trudnym zadaniem zastąpienia 55-letniego Guardioli, który ogłosił swoje odejście z Manchesteru City w maju, po dekadzie pełnej sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej. Lata jego pracy w tym klubie światowe media nazwały jednym z najbardziej udanych okresów trenerskich w angielskim futbolu.

Guardiola wywalczył z City od 2016 roku łącznie 20 trofeów. Wśród nich m.in. sześciokrotnie mistrzostwo Anglii, trzykrotnie Puchar Anglii, a w 2023 roku zwyciężył w Lidze Mistrzów. W poprzednim sezonie doprowadził drużynę do triumfu w Pucharze Anglii, Pucharze Ligi i wicemistrzostwa Anglii. Mistrzostwo - pierwsze od 22 lat - zdobył Arsenal Londyn, prowadzony przez innego byłego asystenta Guardioli - Mikela Artetę.