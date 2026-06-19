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Cristian Chivu zostaje w Interze. Mistrzowie Włoch przedłużyli kontrakt z trenerem

Kacper Kilanowski
dzisiaj, 13:15
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Cristian Chivu zostaje w Interze. Mistrzowie Włoch przedłużyli kontrakt z trenerem
Cristian Chivu zostaje w Interze. Mistrzowie Włoch przedłużyli kontrakt z trenerem/Shutterstock
Cristian Chivu pozostanie trenerem Interu Mediolan na dłużej. Mistrzowie Włoch poinformowali o przedłużeniu umowy z rumuńskim szkoleniowcem do 2028 roku. Decyzja jest efektem znakomitego debiutanckiego sezonu 45-latka na ławce trenerskiej „Nerazzurrich”.

Udany debiut Chivu w roli pierwszego trenera

Cristian Chivu objął Inter Mediolan w czerwcu 2025 roku. Już w swoim pierwszym sezonie pracy osiągnął imponujące rezultaty, prowadząc zespół do zdobycia dwóch trofeów. Inter triumfował zarówno w rozgrywkach Serie A, jak i w Pucharze Włoch, potwierdzając swoją dominację na krajowym podwórku.

W drużynie mistrzów Włoch występuje reprezentant Polski Piotr Zieliński, który jest jednym z kluczowych zawodników mediolańskiego klubu.

Nagroda dla najlepszego trenera Serie A

Sukcesy drużyny znalazły odzwierciedlenie również w indywidualnych wyróżnieniach. Chivu został wybrany trenerem sezonu Serie A, co dodatkowo podkreśliło jego wkład w rozwój zespołu i osiągnięte wyniki.

Rumun doskonale zna realia klubu, ponieważ w przeszłości przez siedem lat reprezentował barwy Interu jako obrońca. Teraz z powodzeniem kontynuuje swoją historię z mediolańskim klubem już w roli szkoleniowca.

Inter stawia na ciągłość

W oficjalnym komunikacie klub podkreślił znaczenie przywiązania Chivu do barw „Nerazzurrich” i wartości, które pomogły drużynie osiągnąć sukces.

– Triumfy i spektakularne osiągnięcia są możliwe tylko dla tych, którzy naprawdę wiedzą, co to znaczy mieć pasję do Interu – wartość, która zdefiniowała cały sezon i po raz kolejny będzie kierować Cristianem Chivu do 2028 roku – napisano w oświadczeniu Interu.

Przedłużenie kontraktu ma zapewnić klubowi stabilność i kontynuację projektu, który już w pierwszym roku przyniósł wymierne efekty w postaci dwóch prestiżowych trofeów.

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Źródło PAP
Tematy: Inter Mediolanliga włoskaSeria A
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