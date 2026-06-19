Jan Paul van Hecke nowym filarem defensywy Tottenham Hotspurs. „Spełnienie marzeń” Holendra

De Zerbi ponownie stawia na sprawdzonego zawodnika

Nowy trener Tottenhamu Roberto De Zerbi doskonale zna możliwości 26-letniego defensora z czasów wspólnej pracy w Brighton. Włoski szkoleniowiec nie ukrywa zadowolenia z pozyskania reprezentanta Holandii.

– To silny, inteligentny środkowy obrońca, który jest odważny w posiadaniu piłki i gra z charakterem. To ważne cechy, które powinien mieć nasz zespół – podkreślił De Zerbi.

Transfer van Hecke wpisuje się w wizję budowy drużyny opartej na świadomym rozgrywaniu piłki od własnej bramki, co od lat jest jednym z fundamentów filozofii włoskiego szkoleniowca.

Holenderski duet ma odmienić defensywę Spurs

Van Hecke wzmocni linię obrony Tottenhamu, gdzie występuje już jego reprezentacyjny kolega Micky van de Ven. Obaj zawodnicy mogą stworzyć nowoczesny duet stoperów, wyróżniający się nie tylko skutecznością w defensywie, ale także umiejętnością inicjowania akcji ofensywnych.

W klubie liczą, że ich wzajemne zrozumienie oraz doświadczenie zdobyte w reprezentacji Holandii przełożą się na większą stabilność defensywną zespołu.

Debiut na mundialu i nowy rozdział w karierze

Dla van Hecke to wyjątkowy okres. W poniedziałek obrońca zadebiutował na mistrzostwach świata, a reprezentacja Holandii zremisowała z Japonią 2:2. Kilka dni później został bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów tego lata w Premier League.

Sam zawodnik nie krył radości po podpisaniu kontraktu.

– To ogromny zaszczyt zostać piłkarzem Tottenhamu, a dołączenie do tak dużego klubu to spełnienie marzeń – powiedział Holender. Przyznał również, że na jego decyzję wpłynęły zarówno obecność Micky'ego van de Vena w drużynie, jak i wcześniejsza współpraca z Roberto De Zerbim.

Tottenham przechodzi gruntowną przebudowę

Transfer van Hecke to kolejny element szeroko zakrojonych zmian w Tottenhamie. Klub chce odbudować swoją pozycję po bardzo słabym sezonie, zakończonym dopiero na 17. miejscu w tabeli Premier League.

Wcześniej do zespołu dołączyli już kapitan reprezentacji Szkocji Andy Robertson, który opuścił Liverpool po wygaśnięciu kontraktu, oraz argentyński obrońca Marco Senesi pozyskany z Bournemouth na zasadzie wolnego transferu.

Nowe wzmocnienia mają pomóc Tottenhamowi wrócić do walki o zdecydowanie wyższe cele i uniknąć powtórki z rozczarowującej kampanii zakończonej tuż nad strefą spadkową.

Lead: Tottenham Hotspur kontynuuje przebudowę składu po nieudanym sezonie. Londyński klub pozyskał reprezentanta Holandii Jana Paula van Hecke z Brighton & Hove Albion. Środkowy obrońca ma stworzyć z Micky'm van de Venem nową parę stoperów w zespole prowadzonym przez Roberto De Zerbiego.