Koszmarna kontuzja na mundialu. Piłkarz opuścił boisko na noszach. Rywal złamał mu nogę

Madibo miał łzy w oczach

W 51. minucie. mecz został przerwany na dłuższą chwilę. Assim Madibo długo trzymał się za głowę i nawet miał łzy w oczach. Bardziej był przejęty nie tyle czerwoną kartką, co złamaną nogą kanadyjskiego pomocnika Ismaela Kone, choć faul nie był brutalny.

Kone was absolutely bossing that midfield, looking like a World Cup star in the making… then this. Absolute gut punch😭💔pic.twitter.com/i2NHQInrrU — Redback (@chamugah) June 19, 2026

Sprawca przeprosił Kone

Niestety dla Kone to koniec mundialu. To spore osłabienie dla reprezentacji Kanady. Ismael to wspaniały chłopak. Robi rzeczy, których nie potrafi żaden inny zawodnik. Uosabia wiele cech tej drużyny. Był naszym najlepszym zawodnikiem w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Jesteśmy z nim całym sercem. Ten chłopak ma przed sobą wielką przyszłość - Nie jest doskonały, ale właśnie dlatego go kochamy - powiedział selekcjoner Kanadyjczyków, Jesse Marsch.

Szkoleniowiec przekazał, że sprawca zdarzenia Madibo przyszedł do szatni reprezentacji Kanady, aby przeprosić Kone. Jeszcze na boisku Katarczyk, którego faul nie wyglądał specjalnie groźnie, był wyraźnie przybity sytuacją.