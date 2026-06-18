Dziennik Gazeta Prawana logo

Mundial 2026. Selekcjoner Anglików zły na fotoreporterów. "Bardzo czekałem na ten moment"

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 18:00
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Mundial 2026. Selekcjoner Anglików zły na fotoreporterów. "Bardzo czekałem na ten moment"
Mundial 2026. Selekcjoner Anglików zły na fotoreporterów. "Bardzo czekałem na ten moment"/PAP/EPA
Thomas Tuchel zdenerwował się na fotoreporterów. Selekcjoner reprezentacji Anglii wściekł się na nich, bo przed meczem z Chorwacją podczas odgrywania hymnu zasłonili mu jego drużynę. Na pocieszenie Niemiec po ostatnim gwizdku sędziego mógł się cieszyć ze zwycięstwa 4:2.

Tuchel oglądał zawodników na telebimie

Podczas odtwarzania hymnu Anglii "God Save the King" Tuchel gestem wskazał na fotoreporterów zgromadzonych bezpośrednio przed ławkami obu zespołów, próbując ich nakłonić do przesunięcia się. Kiedy to się nie udało, Niemiec objął ramieniem swoich kolegów ze sztabu i wspólnie oglądali zawodników na ogromnym telebimie.

Tuchel nie widział ani jednego piłkarza

Selekcjoner reprezentacji Anglii zaapelował do FIFA. Błagam o zmianę pozycji fotoreporterów, ponieważ nie widziałem mojej drużyny podczas hymnu narodowego, a bardzo czekałem na ten moment - powiedział Tuchel, dla którego mecz w Arlington/Dallas był mundialowym debiutem.

To był bardzo, bardzo wyjątkowy moment. Stałem pół metra za 50 fotoreporterami i nie widziałem ani jednego zawodnika. To trochę zepsuło mi dzisiejszy dzień - przyznał Tuchel.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: mundial 2026selekcjonerAngliaThomas Tuchel
Powiązane
Mundial 2026. Neymar nadal leczy kontuzję. Nie zagra w meczu z Haiti
Mundial 2026. Neymar nadal leczy kontuzję. Nie zagra w meczu z Haiti
Quiz: Mundial 2026. Pierwsza kolejka meczów Mistrzostw Świata 2026 za nami. Sprawdź ile zapamiętałeś z tych wydarzeń
Quiz: Mundial 2026. Pierwsza kolejka meczów Mistrzostw Świata 2026 za nami. Sprawdź ile zapamiętałeś z tych wydarzeń!
Mundial 2026. Cztery gole w meczu Uzbekistan - Kolumbia. Debiutant musiał uznać wyższość faworyta
Mundial 2026. Cztery gole w meczu Uzbekistan - Kolumbia. Debiutant musiał uznać wyższość faworyta
oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRobert Deziel Junior piłkarzem Legii Warszawa. Do stolicy trafił z Bayernu Monachium »
Zobacz
policja
Groźny incydent w Działdowie. Policjantka przypadkowo oddała strzał w komendzie
Po roku zostają milionerami. Ujawnili stawki lekarzy na kontraktach
Po roku zostają milionerami. Ujawnili stawki lekarzy na kontraktach
Cejrowski
Szokujące wyznanie Wojciecha Cejrowskiego. "Mogę być szkodliwym katolikiem"
Katarzyna Piekarska
Chwile grozy podczas obrad Sejmu. Na sali obrad zasłabła posłanka
Afera w Szpitalu Południowym. "Cały zarząd odwołany"
Afera w Szpitalu Południowym. "Cały zarząd odwołany"
miecz
Miecz z epoki brązu. Niezwykłe odkrycie w lasach w okolicach Gdańska
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj