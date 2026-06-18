Mundial 2026. Neymar nadal leczy kontuzję. Nie zagra w meczu z Haiti

Neymar zostanie w hotelu
Neymar od maja zmaga się z urazem łydki, który wyeliminował go już ze spotkania z Marokiem (1:1). W środę wznowił treningi, ale okazało się, że nadal nie jest gotowy do gry.
Pozostanie w New Jersey, aby w ostatniej fazie leczenia wykorzystać znakomite udogodnienia w hotelu The Ridge w centrum treningowym Columbia Park - napisała w komunikacie Brazylijska Federacja Piłkarska.
Neymar ostatni mecz w kadrze rozegrał trzy lata temu
Neymar, były piłkarz Barcelony czy Paris Saint-Germain, był uznawany za jeden z największych talentów na świecie i wciąż pozostaje bohaterem najdroższego transferu (222 mln euro z Barcelony do PSG w 2017 roku).
W ostatnich latach boryka się jednak z licznymi problemami zdrowotnymi. W drużynie narodowej wystąpił ostatnio w październiku 2023 roku.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.