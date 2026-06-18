Dziennik Gazeta Prawana logo

Mundial 2026. Neymar nadal leczy kontuzję. Nie zagra w meczu z Haiti

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 17:49
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Mundial 2026. Neymar nadal leczy kontuzję. Nie zagra w meczu z Haiti
Mundial 2026. Neymar nadal leczy kontuzję. Nie zagra w meczu z Haiti/East News
Neymar wciąż nie jest zdolny do gry. Reprezentant Brazylii leczy kontuzję. Uraz jest na tyle poważny, że słynny piłkarz nie znajdzie się w składzie "Canarinhos" na piątkowy mecz mistrzostw świata z Haiti.

Neymar zostanie w hotelu

Neymar od maja zmaga się z urazem łydki, który wyeliminował go już ze spotkania z Marokiem (1:1). W środę wznowił treningi, ale okazało się, że nadal nie jest gotowy do gry.

Pozostanie w New Jersey, aby w ostatniej fazie leczenia wykorzystać znakomite udogodnienia w hotelu The Ridge w centrum treningowym Columbia Park - napisała w komunikacie Brazylijska Federacja Piłkarska.

Neymar ostatni mecz w kadrze rozegrał trzy lata temu

Neymar, były piłkarz Barcelony czy Paris Saint-Germain, był uznawany za jeden z największych talentów na świecie i wciąż pozostaje bohaterem najdroższego transferu (222 mln euro z Barcelony do PSG w 2017 roku).

W ostatnich latach boryka się jednak z licznymi problemami zdrowotnymi. W drużynie narodowej wystąpił ostatnio w październiku 2023 roku.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: piłka nożnaBrazyliamundial 2026Neymar
Powiązane
Quiz: Mundial 2026. Pierwsza kolejka meczów Mistrzostw Świata 2026 za nami. Sprawdź ile zapamiętałeś z tych wydarzeń
Quiz: Mundial 2026. Pierwsza kolejka meczów Mistrzostw Świata 2026 za nami. Sprawdź ile zapamiętałeś z tych wydarzeń!
Mundial 2026. Cztery gole w meczu Uzbekistan - Kolumbia. Debiutant musiał uznać wyższość faworyta
Mundial 2026. Cztery gole w meczu Uzbekistan - Kolumbia. Debiutant musiał uznać wyższość faworyta
Mundial 2026. Pojedynek Anglii z Chorwacją nie zawiódł. Najlepszy mecz na mistrzostwach świata
Mundial 2026. Pojedynek Anglii z Chorwacją nie zawiódł. Najlepszy mecz na mistrzostwach świata
oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRobert Deziel Junior piłkarzem Legii Warszawa. Do stolicy trafił z Bayernu Monachium »
Zobacz
policja
Groźny incydent w Działdowie. Policjantka przypadkowo oddała strzał w komendzie
Po roku zostają milionerami. Ujawnili stawki lekarzy na kontraktach
Po roku zostają milionerami. Ujawnili stawki lekarzy na kontraktach
Cejrowski
Szokujące wyznanie Wojciecha Cejrowskiego. "Mogę być szkodliwym katolikiem"
Katarzyna Piekarska
Chwile grozy podczas obrad Sejmu. Na sali obrad zasłabła posłanka
Afera w Szpitalu Południowym. "Cały zarząd odwołany"
Afera w Szpitalu Południowym. "Cały zarząd odwołany"
miecz
Miecz z epoki brązu. Niezwykłe odkrycie w lasach w okolicach Gdańska
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj