Manuel Neuer kończy reprezentacyjną karierę. „To mój ostatni turniej”

Neuer żegna się z reprezentacją Niemiec

Manuel Neuer ogłosił, że trwające mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku będą jego ostatnim turniejem w barwach reprezentacji Niemiec. Doświadczony bramkarz ma obecnie 40 lat i rozegrał już 125 spotkań w narodowych barwach, w tym 20 na pięciu mundialach.

Choć po mistrzostwach Europy 2024 rozgrywanych w Niemczech zakończył reprezentacyjną karierę, zdecydował się wrócić do kadry na mundial w Ameryce Północnej. W pierwszym meczu grupy E rozegrał pełne 90 minut przeciwko Curacao, a Niemcy odnieśli efektowne zwycięstwo 7:1.

„To była właściwa decyzja”

Neuer podkreślił, że już dwa lata temu był przekonany o słuszności zakończenia reprezentacyjnej przygody.

– Nie bez powodu wycofałem się w 2024 roku, po dobrym Euro u siebie. To była dla mnie właściwa decyzja. Gra w drużynie narodowej przez kolejne dwa lata byłaby dla mnie zbyt dużym obciążeniem – przyznał bramkarz.

Jak zaznaczył, nie bierze pod uwagę kolejnego powrotu do reprezentacji i nie zamierza wystąpić na Euro 2028.

– Jest dla mnie jasne, że to mój ostatni turniej. Nie planuję wrócić za dwa lata, na następne mistrzostwa Europy – podkreślił.

Niemcy blisko awansu do fazy pucharowej

Przed reprezentacją Niemiec kolejne ważne spotkanie. W sobotę zespół zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a zwycięstwo zapewni mu awans do 1/16 finału bez względu na rezultat ostatniego meczu grupowego z Ekwadorem.

Neuer zaznacza, że drużyna skupia się wyłącznie na najbliższym wyzwaniu i nie wraca myślami do nieudanych występów na poprzednich mundialach. Przypomnijmy, że Niemcy kończyli rywalizację już na fazie grupowej zarówno w 2018, jak i w 2022 roku.

– To jest nasz cel. Mamy wszystko w swoich rękach. Patrzymy na kolejne kroki, a tym najbliższym jest Wybrzeże Kości Słoniowej – powiedział golkiper Bayernu Monachium.

Rekord mundialowych występów coraz bliżej

Nadchodzące spotkania mogą mieć dla Neuera także wymiar historyczny. Jeśli wystąpi jeszcze choć raz podczas trwającego mundialu, zostanie samodzielnym rekordzistą wśród bramkarzy pod względem liczby rozegranych meczów na mistrzostwach świata.

Obecnie Niemiec dzieli pierwsze miejsce z byłym kapitanem reprezentacji Francji Hugo Llorisem. Obaj mają na koncie po 20 występów na mundialach.

W klasyfikacji wszystkich zawodników bezkonkurencyjny pozostaje Lionel Messi. Argentyńczyk rozegrał dotychczas 27 spotkań na mistrzostwach świata i ma szansę jeszcze poprawić ten imponujący wynik.