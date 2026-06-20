Dziennik Gazeta Prawana logo

Ronaldinho wraca z emerytury. Wiadomo, w jakim klubie będzie grał

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 14:05
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Ronaldinho wraca z emerytury. Wiadomo, w jakim klubie będzie grał
Ronaldinho wraca z emerytury. Wiadomo, w jakim klubie będzie grał/Shutterstock
Ronaldinho po jedenastu latach przerwy ma wznowić piłkarską karierę. Brazylijczyk wraca ze sportowej emerytury i podpisze kontrakt z trzecioligową Ravenną. W przeszłości 46-latek występował m.in. w Barcelonie i AC Milan. W 2002 roku zdobył mistrzostwo świata, a trzy lata później triumfował w plebiscycie Złotej Piłki.

Trener przyjacielem Ronaldinho

Umowa Ronaldinho z Ravenną ma zostać oficjalnie ogłoszona we wtorek w Miami. Nie jest pewne, czy to tylko akcja promocyjna, czy Ronaldinho faktycznie zagra we włoskim klubie. Brazylijczyk przebywa na Florydzie, gdyż jest ambasadorem mistrzostw świata, które odbywają się w Kanadzie, Meksyku i USA.

Trener Ravenny - Ignazio Cipriani od lat jest przyjacielem Ronaldinho. Nowe barwy, ten sam śmiech. Nie mogę się doczekać, aby znów zatańczyć z piłką i napisać nowy rozdział z Ignazio - powiedział Ronaldinho, cytowany przez włoskie media.

Ravenna w zeszłym sezonie otarła się o awans do Serie B. Oczekuje się, że Brazylijczyk w lipcu dołączy do włoskiego klubu. Nie wiadomo, jak często będzie grał. Niektóre włoskie media donoszą, że wystąpi tylko w jednym meczu.

Ronaldinho największe sukcesy świętował w Barcelonie

Ronaldinho był dwukrotnie wybrany na Piłkarza Roku FIFA (2004, 2005) i zdobył Złotą Piłkę w 2005 roku. Najwięcej sukcesów odniósł z Barceloną, z którą w sezonie 2005/06 wygrał Ligę Mistrzów, sięgnął po dwa mistrzostwa i Superpuchary Hiszpanii.

W barwach AC Milan został mistrzem Włoch. Później wrócił do ojczyzny. Jego ostatnim klubem było Fluminense, gdzie zakończył karierę w 2015 roku. W reprezentacji Brazylii rozegrał 97 meczów, w których strzelił 33 gole i zaliczył 29 asyst.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: piłka nożnaemeryturaRonaldinho
Powiązane
Gwiazdor Paris Saint-Germain stanie przed sądem. Jest oskarżony o gwałt
Gwiazdor Paris Saint-Germain stanie przed sądem. Jest oskarżony o gwałt
Lewandowski kupił pływającą willę. Cena przyprawia o zawrót głowy
Lewandowski kupił pływającą willę. Cena przyprawia o zawrót głowy
Nagły zwrot w sprawie transferu Lewandowskiego. To jest dla niego priorytet
Nagły zwrot w sprawie transferu Lewandowskiego. To jest dla niego priorytet
oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRonaldinho wraca z emerytury. Wiadomo, w jakim klubie będzie grał »
Zobacz
|
"Gwiezdne miasteczko"
Jeden z najlepszych seriali SF ostatnich lat. Jak "For All Mankind" i "Czarnobyl" w jednym
Nowy, oliwkowozielony elektryczny SUV Suzuki e-Vitara z czarnym dachem, ujęcie z przodu pod kątem, zaparkowany na drodze pod zachmurzonym niebem
Nowe Suzuki już w Polsce. Ma 184 KM, 10 lat gwarancji i kosztuje znacznie mniej niż rywale
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Michał Kuczmierowski
Afera RARS. Brytyjski sąd podjął decyzję ws. ekstradycji Kuczmierowskiego
Zasadź zamiast lawendy. Kwitnie dłużej, pięknie pachnie i jest łatwiejsza w uprawie
Zasadź zamiast lawendy. Kwitnie dłużej, pięknie pachnie i jest łatwiejsza w uprawie
Prezydent Litwy Gitanas Nauseda
Na międzynarodowe konsekwencje decyzji Nawrockiego nie trzeba było długo czekać. Litwa zwraca się ku Niemcom
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj