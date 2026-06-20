Gwiazdor Paris Saint-Germain stanie przed sądem. Jest oskarżony o gwałt

Kobieta zgłosiła gwałt na komisariacie

Hakimi został oskarżony pod koniec lutego 2023 roku. Młoda kobieta zgłosiła gwałt na komisariacie policji w Val-de-Marne. Jednak nie złożyła wtedy formalnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Prokuratura w Nanterre wszczęła wówczas postępowanie z urzędu, po kilku miesiącach skierowała akt oskarżenia do sądu karnego w Hauts-de-Seine. Od tej decyzji odwołanie złożyli obrońcy Hakimiego, ale teraz Sąd Apelacyjny zdecydował, że znany piłkarz jednak stanie przed sądem karnym w Hauts-de-Seine oskarżony o gwałt.

Hakimi czekał na proces

Zawodnik PSG i lider reprezentacji Maroka, która rozegra w piątek swój drugi mecz na mistrzostwach świata przeciwko Szkocji, konsekwentnie zaprzecza oskarżeniu, nazywając je "fałszywym". Czekałem na ten proces od pierwszego dnia. I teraz czekam na niego z niecierpliwością. W końcu będę mógł zabrać głos - napisał w mediach społecznościowych defensor Paris Saint-Germain.

Urodzony w Madrycie Hakimi piłkarskie szlify zdobywał w Realu, ale na szersze wody wypłynął w barwach Borussii Dortmund, Interu Mediolan i przede wszystkim PSG, do którego dołączył w 2021 roku. Z ekipą ze stolicy Francji w 2025 roku sięgnął po potrójną koronę, m.in. po raz pierwszy triumfując w Champions League. Niedawno ekipa PSG obroniła tytuł w LM i krajowej ekstraklasie. Z drużyną narodową Maroka dotarł z kolei do półfinału mundialu w Katarze w 2022 roku.