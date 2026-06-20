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Gwiazdor Paris Saint-Germain stanie przed sądem. Jest oskarżony o gwałt

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 13:54
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Gwiazdor Paris Saint-Germain stanie przed sądem. Jest oskarżony o gwałt
Gwiazdor Paris Saint-Germain stanie przed sądem. Jest oskarżony o gwałt/PAP/EPA
Ashraf Hakimi ma poważne kłopoty. Sąd Apelacyjny w Wersalu oficjalnie poinformował, że marokański piłkarz będzie sądzony pod zarzutem gwałtu na młodej kobiecie. Gwiazdor Paris Saint-Germain zaprzecza oskarżeniom.

Kobieta zgłosiła gwałt na komisariacie

Hakimi został oskarżony pod koniec lutego 2023 roku. Młoda kobieta zgłosiła gwałt na komisariacie policji w Val-de-Marne. Jednak nie złożyła wtedy formalnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

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Prokuratura w Nanterre wszczęła wówczas postępowanie z urzędu, po kilku miesiącach skierowała akt oskarżenia do sądu karnego w Hauts-de-Seine. Od tej decyzji odwołanie złożyli obrońcy Hakimiego, ale teraz Sąd Apelacyjny zdecydował, że znany piłkarz jednak stanie przed sądem karnym w Hauts-de-Seine oskarżony o gwałt.

Hakimi czekał na proces

Zawodnik PSG i lider reprezentacji Maroka, która rozegra w piątek swój drugi mecz na mistrzostwach świata przeciwko Szkocji, konsekwentnie zaprzecza oskarżeniu, nazywając je "fałszywym". Czekałem na ten proces od pierwszego dnia. I teraz czekam na niego z niecierpliwością. W końcu będę mógł zabrać głos - napisał w mediach społecznościowych defensor Paris Saint-Germain.

Urodzony w Madrycie Hakimi piłkarskie szlify zdobywał w Realu, ale na szersze wody wypłynął w barwach Borussii Dortmund, Interu Mediolan i przede wszystkim PSG, do którego dołączył w 2021 roku. Z ekipą ze stolicy Francji w 2025 roku sięgnął po potrójną koronę, m.in. po raz pierwszy triumfując w Champions League. Niedawno ekipa PSG obroniła tytuł w LM i krajowej ekstraklasie. Z drużyną narodową Maroka dotarł z kolei do półfinału mundialu w Katarze w 2022 roku.

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Źródło PAP
Tematy: Paris Saint-GermaingwałtAchraf Hakimi
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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