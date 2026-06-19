Burza wokół sędziego Marciniaka. Na polskiego arbitra wpłynęła oficjalna skarga

Marciniak nie ukarał Messiego

W 31. minucie meczu Argentyna - Algieria, Messi trafił Aissę Mandiego w łydkę. 38-latek za ten faul nie został napomniany przez sędziego Marciniaka. Część ekspertów sędziowskich uważało, że za ten atak powinien nawet zostać usunięty z boiska. Nagranie przedstawiające tę sytuację stało się viralem w portalach społecznościowych na całym świecie oraz przedmiotem kontrowersji sędziowskich.

As a Messi fan I must confess he's really been favoured by referee. That's a red card offence! Period! pic.twitter.com/y1CnqFIVfG — RAZOR BLADE (@razorblade300) June 17, 2026

FAF w odwołaniu do FIFA wskazała incydent z udziałem Messiego oraz sytuację z 74. minuty, gdy Alexis Mac Allister trafił łokciem Ibrahima Mazę. Pomocnik po uderzeniu w twarz dłuższą chwilę leżał na murawie, lecz nie spotkało się to z reakcją sędziego głównego i asystenta VAR Tomasza Kwiatkowskiego.

Marciniak zdaniem Algierczyków wypaczył wynik meczu

W centrum skargi znajduje się sędzia Marciniak, oskarżony przez Algierczyków o podjęcie błędnej decyzji. Ich zdaniem brak reakcji polskiego sędziego znacząco wpłynął na wynik meczu grupy J.

Messi w meczu z Algierią zdobył trzy gole i z dorobkiem 16 jest najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata, ex aequo z Niemcem Miroslavem Klose. Argentyńczyk debiutował w 2006 roku, a tegoroczny turniej w Kanadzie, USA i Meksyku jest szóstym mundialem, w którym uczestniczy.