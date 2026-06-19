Tomasz Kędziora wraca do Dynama Kijów. Reprezentant Polski podpisał dwuletni kontrakt

Powrót do dobrze znanego miejsca

Po trzech latach spędzonych w Grecji Tomasz Kędziora zdecydował się na powrót do klubu, z którym odnosił największe sukcesy w swojej zagranicznej karierze. Reprezentant Polski podpisał dwuletni kontrakt z Dynamem Kijów, którego zawodnikiem był już w latach 2017–2023.

W barwach ukraińskiego zespołu obrońca zdobył mistrzostwo kraju, dwa Puchary Ukrainy oraz trzy Superpuchary Ukrainy. Teraz ponownie będzie jednym z filarów defensywy stołecznego klubu.

Od Lecha Poznań do europejskich sukcesów

Piłkarską drogę Kędziora rozpoczął w Lechu Poznań, do którego trafił jako 16-latek. W ekipie „Kolejorza” szybko wyrósł na jednego z czołowych obrońców Ekstraklasy.

Z poznańskim klubem dwukrotnie zdobył mistrzostwo Polski, a także sięgnął po Superpuchar Polski. Dobra forma zaowocowała transferem do Dynama Kijów w 2017 roku.

Udany okres w Grecji

W styczniu 2023 roku Kędziora został wypożyczony do PAOK-u Saloniki. Grecki klub zdecydował się później na wykupienie zawodnika, a w 2024 roku Polak podpisał z nim stały kontrakt.

Pobyt w Salonikach był bardzo udany. W sezonie 2023/24 PAOK wywalczył mistrzostwo Grecji, a sam Kędziora należał do podstawowych zawodników zespołu. Łącznie rozegrał dla greckiego klubu 141 spotkań, zdobywając cztery bramki i notując trzy asysty.

Kijów ważny także poza boiskiem

Powrót do Dynama ma dla Kędziora również wymiar osobisty. To właśnie w Kijowie poznał swoją przyszłą żonę, ukraińską modelkę Wiktorię Stecyk. Para pobrała się w 2021 roku i od tego czasu wspólnie związana jest z Ukrainą.

Europejskie wyzwania przed Dynamem

Dynamo Kijów będzie chciało poprawić wyniki osiągnięte w poprzednim sezonie. Zespół zakończył rozgrywki ukraińskiej ekstraklasy na czwartym miejscu, co dało mu możliwość walki o awans do Ligi Europy.

Już w lipcu drużyna zmierzy się z rumuńskim Universitatea Kluż w eliminacjach tych rozgrywek. Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie, Dynamo wszystkie domowe mecze w europejskich pucharach w sezonie 2026/27 będzie rozgrywać na Arenie Lublin. Powrót doświadczonego reprezentanta Polski ma pomóc klubowi w skutecznej rywalizacji na krajowej i międzynarodowej arenie.