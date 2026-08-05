Mohamed Salah blisko Trabzonsporu. Egipcjanin przywitany przez tłumy kibiców

Gorące powitanie na lotnisku

Salah pojawił się w Stambule ubrany w bordowo-niebieskie barwy Trabzonsporu. Na lotnisku czekały na niego setki kibiców, którzy entuzjastycznie powitali egipskiego piłkarza.

Napastnik pomachał zgromadzonym fanom i rozpoczął z nimi tradycyjne skandowanie. Następnie udał się na badania medyczne. W planach miał również podróż na wschód Turcji, do Trabzonu.

Kontrakt ma zostać podpisany w czwartek

Trabzonspor poinformował we wtorek, że prowadzi negocjacje z Salahem. Prezes klubu Ertugrul Dogan przekazał, że spodziewa się podpisania umowy z 34-letnim zawodnikiem na zasadzie wolnego transferu. Oficjalna ceremonia ma odbyć się w czwartek w Stambule.

– Trabzon, jesteście gotowi? Słyszę was. Do zobaczenia wkrótce. Dla nas wszędzie jest Trabzon – powiedział Salah w nagraniu opublikowanym przez turecki klub w serwisie X.

Legenda Liverpoolu rozpoczyna nowy etap

Egipcjanin opuścił Liverpool tego lata po dziewięciu latach gry na Anfield. W barwach angielskiego klubu wystąpił w 442 spotkaniach i zdobył 257 bramek.

Z Liverpoolem dwukrotnie triumfował w Premier League oraz sięgnął po trofeum Ligi Mistrzów. Teraz ma rozpocząć kolejny etap kariery w lidze tureckiej.

Możliwe starcie z Górnikiem Zabrze

Transfer Salaha może mieć również znaczenie dla polskich kibiców. Trabzonspor może zostać rywalem Górnika Zabrze w czwartej, decydującej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Aby doszło do takiego spotkania, wicemistrz Polski musi wcześniej wyeliminować w trzeciej rundzie węgierski Ferencvaros Budapeszt.