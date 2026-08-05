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Bruno Guimaraes piłkarzem Arsenalu Londyn. Mistrz Anglii zapłaci 75 mln funtów

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 16:09
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Bruno Guimaraes piłkarzem Arsenalu. Mistrz Anglii zapłaci 75 mln funtów
Bruno Guimaraes piłkarzem Arsenalu. Mistrz Anglii zapłaci 75 mln funtów/Shutterstock
Arsenal Londyn osiągnął porozumienie z Newcastle United w sprawie transferu Bruno Guimaraesa. Mistrzowie Anglii zapłacą za 28-letniego reprezentanta Brazylii 75 milionów funtów. Pomocnik ma być jednym z kluczowych wzmocnień drużyny Mikela Artety przed walką o kolejne trofea.

Arsenal wrócił z lepszą ofertą

Według brytyjskich mediów pierwsza propozycja Arsenalu została odrzucona przez władze Newcastle United. Londyński klub nie zrezygnował jednak z pozyskania kapitana rywali i przedstawił korzystniejsze warunki.

Ostatecznie oba kluby miały osiągnąć porozumienie. Kwota transferu wyniesie 75 milionów funtów, czyli około 99,5 miliona dolarów.

Guimaraes wcześniej sygnalizował władzom Newcastle, że jest zainteresowany przeprowadzką do Londynu, pod warunkiem otrzymania przez klub satysfakcjonującej oferty.

Newcastle chciało zatrzymać kapitana

Działacze Newcastle nie zamierzali łatwo rozstawać się z jednym z najważniejszych zawodników zespołu. Kontrakt Brazylijczyka obowiązywał jeszcze przez dwa lata i zawierał możliwość przedłużenia o kolejny sezon.

Guimaraes trafił do angielskiego klubu z Olympique Lyon w styczniu 2022 roku. Szybko wywalczył miejsce w podstawowym składzie, a z czasem stał się liderem drużyny i otrzymał opaskę kapitańską.

W barwach Newcastle rozegrał łącznie 195 spotkań i zdobył 31 bramek. Jednym z jego największych sukcesów było doprowadzenie zespołu do zwycięstwa w Pucharze Ligi w 2025 roku. Newcastle zakończyło wówczas wieloletnie oczekiwanie na krajowe trofeum.

Duże wzmocnienie środka pola

Pozyskanie Guimaraesa ma zwiększyć jakość oraz doświadczenie drugiej linii Arsenalu. Pomocnik może odgrywać istotną rolę w zespole Mikela Artety, który zamierza obronić mistrzostwo Anglii i skutecznie rywalizować w europejskich rozgrywkach.

Brazylijczyk regularnie występuje również w reprezentacji swojego kraju. Znalazł się w kadrze narodowej na tegoroczne mistrzostwa świata rozgrywane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Kolejna poważna strata Newcastle

Odejście kapitana jest kolejnym ciosem dla Newcastle United. Klub wcześniej stracił innych kluczowych zawodników — Anthony’ego Gordona i Sandro Tonalego, a także menedżera Eddiego Howe’a.

Transfer Guimaraesa oznacza więc nie tylko duże wzmocnienie Arsenalu, lecz także kolejny etap poważnej przebudowy zespołu z Newcastle.

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Źródło PAP
Tematy: Newcastle Unitedpremier leagueArsenal Londyn
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