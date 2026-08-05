Maja Chwalińska odpadła z turnieju WTA 1000 w Toronto

Obiecujący początek Chwalińskiej

Chwalińska rozpoczęła rywalizację w Toronto od drugiej rundy, ponieważ wcześniej otrzymała wolny los. Jej przeciwniczką była Talia Gibson, która w pierwszym meczu wyeliminowała Elisabettę Cocciaretto. Włoszka nie dokończyła spotkania z powodu kontuzji.

Początek pojedynku należał do Polki. Chwalińska przełamała podanie rywalki i objęła prowadzenie 2:1. W kolejnych gemach zaczęła jednak popełniać więcej błędów. Trzykrotnie straciła własny serwis, a wyrównaną pierwszą partię przegrała 5:7.

Gibson zdominowała drugiego seta

W drugiej odsłonie przewaga Australijki była już wyraźna. Gibson szybko przejęła kontrolę nad przebiegiem spotkania i konsekwentnie wykorzystywała problemy Polki.

Chwalińska zdołała wygrać tylko jednego gema i ostatecznie uległa 1:6. Było to pierwsze bezpośrednie starcie obu tenisistek.

Świątek już w trzeciej rundzie

Wcześniej awans do trzeciej rundy turnieju w Toronto wywalczyła Iga Świątek. Polka zdecydowanie pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6:0, 6:3.

W rywalizacji pozostają również Magda Linette i Magdalena Fręch. Obie tenisistki rozegrają swoje mecze drugiej rundy w czwartek.