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Maja Chwalińska odpadła z turnieju WTA 1000 w Toronto

oprac. Kacper Kilanowski
dzisiaj, 08:26
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Maja Chwalińska odpadła z turnieju WTA 1000 w Toronto
Maja Chwalińska odpadła z turnieju WTA 1000 w Toronto/East News
Maja Chwalińska zakończyła udział w turnieju WTA 1000 w Toronto. Rozstawiona z numerem 18. Polka przegrała w drugiej rundzie z Australijką Talią Gibson 5:7, 1:6. Spotkanie trwało godzinę i 40 minut.

Obiecujący początek Chwalińskiej

Chwalińska rozpoczęła rywalizację w Toronto od drugiej rundy, ponieważ wcześniej otrzymała wolny los. Jej przeciwniczką była Talia Gibson, która w pierwszym meczu wyeliminowała Elisabettę Cocciaretto. Włoszka nie dokończyła spotkania z powodu kontuzji.

Początek pojedynku należał do Polki. Chwalińska przełamała podanie rywalki i objęła prowadzenie 2:1. W kolejnych gemach zaczęła jednak popełniać więcej błędów. Trzykrotnie straciła własny serwis, a wyrównaną pierwszą partię przegrała 5:7.

Gibson zdominowała drugiego seta

W drugiej odsłonie przewaga Australijki była już wyraźna. Gibson szybko przejęła kontrolę nad przebiegiem spotkania i konsekwentnie wykorzystywała problemy Polki.

Chwalińska zdołała wygrać tylko jednego gema i ostatecznie uległa 1:6. Było to pierwsze bezpośrednie starcie obu tenisistek.

Świątek już w trzeciej rundzie

Wcześniej awans do trzeciej rundy turnieju w Toronto wywalczyła Iga Świątek. Polka zdecydowanie pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6:0, 6:3.

W rywalizacji pozostają również Magda Linette i Magdalena Fręch. Obie tenisistki rozegrają swoje mecze drugiej rundy w czwartek.

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Źródło PAP
Tematy: tenisWTAmaja chwalińska
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